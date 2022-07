Timbó buscará llegar a la cima de su grupo en el Torneo Provincial de Fútbol

sábado 02 de julio de 2022 | 19:46hs.

Un domingo a puro fútbol se va a dar en distintos puntos de la tierra colorada con presentaciones de equipos en el Torneo Provincial y la Liga Regional de Puerto Rico.

Por la cuarta fecha del grupo 4 del certamen provincial, Timbó de Jardín América recibirá a Nacional de Puerto Piray a partir de las 16. Ambos elencos líderes junto con Mandiyú de Garuhapé, (los 3 con 4 puntos cada uno).

El "verde" jardinense viene de igualar ante Belgrano de El Alcázar en un compromiso que tuvo más incidencias que fútbol, por ello el elenco anfitrión quiere volver a ganar y tiene una difícil parada ante el club que lo ganó como local cuando se enfrentaron en la primera fecha por 1 a 0. Además, a Timbó le conviene ganar en casa porque luego le quedan las 2 últimas fechas de la fase de grupos como visitante, primero en Garuhapé y luego El Alcázar.

Cabe recordar que en el marco de este cruce en los accesos habrá urnas con el fin de que los hinchas colaboren con dinero en efectivo para Juan Leites (15), el muchacho de Jardín América que padece cáncer de huesos y en este momento se encuentra internado en la ciudad de Posadas con la idea de poder recuperarse y volver a su casa.

En cuanto al otro duelo por la misma zona, Belgrano de El Alcázar recibirá a Mandiyú de Garuhapé a las 15. El local igualó en sus tres presentaciones por lo tanto tratará de buscar sumar de a tres. En cuanto al rival de turno, en un difícil compromiso ante Nacional en Garuhapé, el "verde" garuhapeño lo superó por 2 a 1 y en caso de ganar fuera de casa ante Belgrano podría quedar como único puntero si es que Timbó y Nacional terminan igualados en el resultado.

Tabla de posiciones

Timbó 4 puntos

Nacional 4

Mandiyú 4

Belgrano 3

Liga Regional de Puerto Rico

Este domingo la Liga Regional de Puerto Rico también tendrá rodaje en su quinta fecha con cotejos atrapantes en el cual Atlético Demisiones de Capioví, único líder del campeonato, buscará continuar con su buena racha y gritar campeón por primera vez en su corta historia como club.

A su vez, la cancha Municipal de Capioví será sede de dos encuentros: en primer lugar Demisiones será local ante Belgrano de El Alcázar y Esperanza de Capioví recibirá a Atlético Garuhapé.

Programación

Atlético Demisiones vs. Belgrano de El Alcázar: 15 horas.

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Papel Misionero de Capioví: 15.30 horas.

25 de Mayo de Puerto Rico vs. Atlético Leoni, 15.45 horas.

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Atlético Jardín América, 15.45 horas.Esperanza de Capioví vs. Atlético Garuhapé, 19.45 horas.Libre Mandiyú

Tabla de posiciones

Atlético Demisiones 10 puntos

Atlético Garuhapé 9

Papel Misionero 9

Atlético Leoni 7

Belgrano de El Alcázar 6

Esperanza 4

Atlético Jardín América 4

Asociación Helvecia 4

Mandiyú 3

25 de Mayo 1

Atlético Hipólito Yrigoyen 0