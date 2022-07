Ana estudia música, sueña con tener su contrabajo y organizó una rifa para lograrlo

sábado 02 de julio de 2022 | 3:00hs.

Un taller optativo en la escuela secundaria le abrió la puerta al universo de la música. Y con una vieja guitarra que perteneció a su abuelo José Koch sacó los primeros acordes.

Hoy Ana Belén Michalik (17) proyecta una carrera como instrumentista, hace cuatro años que estudia en la Escuela Superior de Música de Misiones (Esmu), donde integra como contrabajista las orquestas Crescendo y Turno Noche, y también es parte de la Orquesta Sinfónica Tersina dirigida por Rocío Keiko Silvero y la Orquesta Juvenil del Parque del Conocimiento.

En el camino a concretar su meta, la joven sueña con tener su propio contrabajo para ensayar a toda hora. Y para poder adquirirlo organizó una rifa con ayuda de sus docentes y su familia, sortea el 15 de agosto y tiene un costo de 400 pesos.

“Yo ensayo con el contrabajo de la Esmu y también en el Parque del Conocimiento, pero me encantaría tener mi propio instrumento y poder tocar en mi casa o donde sea, los fines de semana o siempre, a toda hora”, relató Ana sobre su propósito.

Ella quiere un contrabajo 4/4 Parquer que ronda los 200 mil pesos. “Es un instrumento caro de por sí y no lo puedo pedir por internet porque es muy delicado para transportar, el precio cambia cada semana en las casas de venta de instrumentos musicales. Hay una casa que tiene convenio con la Esmu y ahí tendría una facilidad, porque me harían precio, por suerte la gente colabora muchísimo comprando la rifa y estoy cada vez más cerca de llegar a mi contrabajo”, resaltó con optimismo.

Ana cursa el último año del secundario en el Cep 4 y en la Esmu asiste al nivelador 2, para ingresar el año que viene al Profesorado de Música. Además, hace a pedido pulseras artesanales de hilo encerado o hilo de seda.

Primeros acordes

“En 2018 cuando entré a la secundaria en el CEP, un profe dio un taller de música, en mi casa había una guitarra criolla con muy lindo sonido, era de mi abuelo, se la había comprado mi mamá Liliana hace 25 años, después se la dio a mi primo para que aprendiera y en 2017 la traje para mí y con esa guitarra asistí al taller”.

Con ese proyecto escolar también asistió a ver orquestas y fue descubriendo y distinguiendo los sonidos que más llamaban su atención. “El taller de guitarra fue muy lindo, aprendí los primeros acordes y al año siguiente ya me anoté en la Esmu y ya no paré y no pienso parar, la música me emociona y los sonidos graves como del contrabajo, el cello, son los que más me atraen, también me gusta el bajo y el piano”.

La joven recordó que su abuelo toca la guitarra y el acordeón y aprendió de manera autodidacta, por lo que el amor por la música siempre estuvo en su familia.

“Por ahora estoy estudiando, estoy aprendiendo y avanzando, mi profesora de contrabajo es Analia Malla. Y en el futuro me encantaría tener una carrera como instrumentista profesional, en Posadas hay orquestas increíbles, también quisiera ver muchas orquestas de todo el mundo, escuchar y tocar mucha música”, confió.

Para colaborar

La rifa se llama ‘Un contrabajo para Ana’, cuesta 400 pesos y sortea el 15 de agosto por la Tómbola Misionera. Tiene tres premios donados por personas que apoyan el sueño de la joven música. El primer premio es una parrilla portátil de Herrería Leo, el segundo premio consiste en tres porciones de sushi (24 porciones surtidas) de Makisushi. En tanto, el tercer premio corresponde a un alisado chocolate de la Peluquería En Buenas Manos.

Para adquirir el bono colaboración, escribir al WhatsApp al 376 4 -867366. Más información en Instagram @ ana.michalik.