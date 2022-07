sábado 02 de julio de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La triple T - Tini

2 Abrazándonos Abel Pintos; Fran Valenzuela

3 Hasta los dientes - Camila Cabello; María Becerra

4 Hablando de love - Tiago PZK

5 As it was - Harry Styles

6 Plan A - Paulo Londra

7 Marte - Sofía Reyes; María Becerra

8 Mon amour - Aitana; Zzoilo

9 Bam bam - Camila Cabello; Ed Sheeran

10 Bailé con mi ex - Becky G



El último grito de la moda es tendencia en Tik Tok

Las tendencias de cortes de cabello se renuevan de estación a estación, llegado el invierno los cortes vuelven a cambiar, de eso se trata el video más visto de esta semana en TikTok.

La joven tiktoker Stefy Galvez tiene el video con más visualizaciones, en el las imágenes dan a conocer cuáles son los cortes de cabello más vistos en el 2022; entre ellos se encuentran el cabello largo a capas, el corte mariposa y el clásico bob largo.

Su contenido llegó a los 402,7 mil “me gusta” y un millón de comentarios.

Stefy es especialista en moda y en su cuenta de tik tok siempre se pueden ver contenidos relacionado a las últimas tendencias de la moda tanto de cabello, maquillaje como también de vestuario.



Confirman lanzamiento del primer DLC de Stranger Paradise

Las compañías Square Enix y Team Ninja revelaron los primeros detalles de Trials of the Dragon King, el primer DLC de Stranger of Paradise.

Y mostraron un trailer para confirmar la fecha de lanzamiento de este contenido descargable, que ofrecerá una nueva aventura donde aparecerán personajes icónicos de la saga. Asimismo, detallaron las novedades que habrá para expandir el RPG.

Trials of the Dragon King estará disponible para todas las plataformas muy pronto, pues debutará el próximo 20 de julio. Los jugadores que adquirieron el Pase de temporada del RPG tendrán acceso sin costo adicional a este contenido y a futuras misiones adicionales.

El DLC añadirá una nueva historia relacionada con los Guerreros de la luz y otros personajes icónicos de la saga. Contará con nuevos desafíos, armas, accesorios, una categoría de equipo adicional y, por supuesto, jobs extras para los personajes.

Valentina Báez, Emilia Báez y Soledad Fernández, en The Rox.

Betania Sequeira y Soledad Alegre festejando sus cumpleaños.

Vanesa Páez y Jorge Mansilla.

Daniela Morínigo, Leila Londra y Cristian Núñez.