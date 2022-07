Prohíben financiar compras en el exterior

sábado 02 de julio de 2022 | 6:02hs.

En el marco de las políticas para controlar la salida de divisas y acrecentar reservas, el Banco Central (BCRA) prohibió la compra en cuotas de productos “puerta a puerta” o servicios adquiridos en el exterior.

La medida recae en entidades bancarias y empresas proveedoras de créditos, e incluye desde productos enviados por correo hasta pasajes y paquetes turísticos.

La decisión regirá a partir del próximo lunes 4 de julio. A partir de ese día, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros.

Aclararon que se puede seguir comprando y pagando con tarjetas en tiendas del exterior. Lo que se restringe es la financiación en cuotas.

“Mientras se normaliza la macroeconomía, a esos incentivos hay que ir regulándolos, acomodándolos y hacerlo en pesos, en cuotas, financiados”, definió Sergio Woyechesen, vicepresidente de la autoridad monetaria.

En rigor, ya había una restricción para la compra de pasajes o servicios turísticos. Lo que ahora se sumó es lo que se conoce como “puerta a puerta”.