Ante la disparada del dólar, esperan fuertes aumentos y escasez en el rubro de electrodomésticos

viernes 01 de julio de 2022 | 11:10hs.

El avance en las cotizaciones del dólar continúa luego del endurecimiento del cepo cambiario para las importaciones que estableció este lunes el Gobierno. Ante esto, en la jornada de ayer se batió un nuevo récord ya que la moneda llegó a valer 239 pesos.

Este incremento significativo trae diversas dificultades económicas que impactan en distintos rubros como ser el de los electrodomésticos.

Carlos Dorazzi, empresario del rubro de electrodomésticos, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “Nos afecta como a todos, no solamente es un tema de nuestro rubro pero quizás afecta más porque son de ventas más masivas. Es un problema que recién comienza y nadie ha tomado la dimensión real de lo que va a ocurrir”.

“Nosotros tenemos, por ejemplo, un lavarropas en la que la empresa líder en fabricación sigue siendo Drean pero si no reciben las plaquetas para algún modelo tienen el 98% del producto fabricado pero le falta el 2% que es contundente porque es absolutamente importado y en el país no se fabrican y no se fabricarían jamás”, ejemplificó.

Además opinió que el gobierno nacional ha tomado medidas “pero sin pensar el qué ni el porqué, porque vos podés tomar medidas drásticas conforme a la economía pero se deja sin trabajo a mucha gente porque las fábricas dentro de unos meses van a empezar a dar vacaciones obligadas porque no van a poder continuar con su producción”

“Líneas que no dependan de productos importados son muy raras, puede ser una cocina de línea muy económica que sea 100% nacional pero después todo lo que tenga algun aditamento ya tiene componentes importados porque lamentablemente no se fabrican en el país”, acentuó.

Dorazzi por otra parte recordó que esta situación también los afecta con el cumplimiento de las garantías de los productos ya vendidos, “y de qué no disfrazamos para conseguir los repuestos que no existen o sea que es una cadena de inconvenientes”.

“Los precios son un reflejo y hay algunos que justifico y otros que no, porque acá hay precios que por las dudas aumentan al saber que no hay mercaderías y el único que las tiene cobra más porque no sabe cuándo lo repondrá ni a qué dólar y la inflación es producto de estas mentiras de aumento, del por las dudas debido a la desconfianza a la moneda”, aclaró.

Finalmente recalcó que si existiera el Ahora Misiones muchos de los misioneros irían a comprar hacia el vecino país, Paraguay, “no solo que la provincia recaudaría mucho menos de la mitad sino que hoy no habría prácticamente consumos. Y lamentablemente no se puede predecir nada porque ahora hay stock pero cuando se termine y el fabricante no consiga los repuestos, los pocos productos que tenga para la venta, los va a aumentar para suplir todos los gastos fijos que tiene”.