Veteranos preocupados por un proyecto de ley visitaron al autor de la propuesta

viernes 01 de julio de 2022 | 7:34hs.

Los miembros de la Federación de Héroes de la Guerra de Malvinas de Misiones visitaron esta semana la Cámara de Diputados de Misiones para reunirse con el diputado Ariel Pianesi, quien promueve, a través de un proyecto de ley, un reconocimiento para los movilizados por la guerra de Malvinas, a quienes proponen darle el estatus de ex combatientes, cuando en realidad no asistieron al teatro de operaciones de las islas, si no que quedaron como reserva en destacamentos de la tierra colorada. Destacamento que, según explican los ex combatientes, no fueron movilizados para las operaciones.

A través de un comunicado hecho público este jueves, los miembros de la Federación que representa a aquellos misioneros que estuvieron en las islas durante la guerra, indican que en el encuentro "se abordaron varios temas de la actualidad, entre otros puntos se dialogó sobre los reclamos que realizan distintas entidades civiles que que hoy pretenden adquirir estatus como soldados bajo bandera, soldados continentales y más".

Desde la Federación explicaron que "Misiones aportó a la toma de posesión de las islas Malvinas, aproximadamente, 500 soldados de distintos rangos, que len ese momento se encontraban cumpliendo con actividades relacionadas con las fuerzas armadas fuera de la Provincia de Misiones, aquí cabe destacar que desde los destacamentos de Misiones no se movió ninguna unidad con destino a las islas". Es decir, los destacamentos de Misiones eran parte de una reserva, no eran parte de las operaciones activas.

Explicaron además que son las Fuerzas Armadas las que certifican quienes fueron los ciudadanos que participaron de los 74 días de combate que se desarrollaron en las islas y su zona de influencia. "Nuestras autoridades deben tener muy presente que el estatus de combatientes de una batalla no se adquiere por una ley, ese estatus se adquiere en el campo de batalla defendiendo la soberanía y dejando lo que sea necesario, nosotros lamentablemente dejamos 632 centinelas héroes cuidando las islas y los familiares sufriendo en silencio de haber entregado un hijo, un esposo o un padre a la patria".

Indican además que todo lo expuesto en el comunicado publicado este jueves se le explicó al Legislador, indicando qu "cualquier declaración por ley que tenga que ver con el otorgamiento de estatus de un soldado que intervino directa o indirectamente con Malvinas no es competencia de las legislaturas Provinciales, que Malvinas no es una ley de reconocimiento político, ni de populismo, Malvinas son 632 historias misioneras, almas que están custodiando nuestras islas. Se debe cuidarde esto por respeto a ellos y a la historia del pueblo Argentino que estuvo movilizado. Hoy ellos y nuestro pueblo están esperando que los argentinos tengamos actos acordes a las circunstancia que requieren estos heroes y a nuestra patria".