Redobla la apuesta

viernes 01 de julio de 2022 | 5:30hs.

Del 24 septiembre al 3 de octubre se realizará en Riccione Rimili, Italia, el Mundial de salvamento acuático deportivo y Facundo Benítez sueña con competir en la arena de las playas que baña el mar Adriático.

El posadeño de 26 años es profesor de educación física y guardavidas. Allí conoció el salvamento acuático deportivo y empezó a entrenar. Nunca se imaginó que sería parte de la selección argentina y, mucho menos, campeón nacional.

El misionero es campeón argentino y sueña con competir mano a mano con los profesionales. Fotos: Federico Gross

“Soy el primer misionero en la selección y que va a competir a nivel elite internacional”, aseguró Facundo, quien desde mayo se encuentra en Posadas preparándose físicamente para lo que será el Mundial.

“El salvamento acuático deportivo es un deporte que intenta prevenir el ahogamiento. Se busca desglosar los diferentes tipos de salvamentos de los guardavidas en pruebas en pileta y en la playa. Los 90 sprint, la competencia en que salí campeón argentino, se asemeja a los 100 metros de atletismo”, contó el posadeño.

Cuando Facundo entró en el mundo del salvamento acuático, decidió que su futuro estaba fuera de Misiones. Viajó a Córdoba para realizar un curso de guardavidas internacional y encontró su lugar en un equipo de la Docta.

“Vivo en Córdoba, me fui a ser parte de un equipo allá y desde mayo estoy en Posadas entrenando. Soy profesor de una escuela de guardavidas, en Córdoba Atlhetic, y también trabajo en gimnasios. El salvamento acuático no es profesional en Argentina, así que divido mi tiempo entre el entrenamiento y el trabajo”, explicó el misionero.

El posadeño terminó de cursar una Licenciatura en Actividades Físicas y Deportivas, mientras prepara el Mundial y se ilusiona con darles pelea a las potencias.

“Estamos lejos a comparación de Australia y Estados Unidos, allá son profesionales, pero nosotros estamos creciendo. La constancia y la disciplina llevan a que podamos competir casi en igualdad de condiciones”, avisó.

Busca apoyo

El salvamento acuático deportivo no es profesional en Argentina y la selección solamente puede costear la vestimenta y las inscripciones de los 24 atletas que forman parte del equipo nacional.

Facundo eligió Posadas para la puesta a punto para el Mundial en Italia.

Es por eso que desde que conquistó el título argentino en los 90 sprint, que le dio la plaza para el Mundial en Italia, Facundo Benítez comenzó la odisea de juntar los 3.000 dólares que necesita para poder viajar, alojarse y comer en tierras italianas.

“La gente es la que más me ayuda, me da cosas para sortear. Estoy haciendo una campaña desde mi Instagram (@Bfacu). Necesito 3.000 dólares o unos 600 mil pesos para poder viajar y estar allá durante el Mundial. Además, tengo que llegar unos días antes para poder aclimatarme, porque la arena de acá (Argentina) no es la misma que allá”, comentó Benítez.

El integrante del equipo AIGUV Salvamento, de Córdoba, confía en que en los dos meses y medio que le restan para viajar rumbo a Italia se sumarán sponsors que le permitirán cumplir su sueño de representar a la Argentina en un Mundial.



El salvamento quiere volver a los Juegos Olímpicos

El salvamento acuático deportivo es reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI), pero como no se practica en una cantidad mínima determinada de países, no es un deporte olímpico que se incluya dentro del calendario oficial.

Por eso, el deporte es parte de los World League Champions, el escalón que está por debajo de los Juegos Olímpicos, aunque la idea es que vuelva a ser parte de los Juegos en 2036.

En París 1900, el deporte fue Olímpico, aunque se trató del segundo Juego Olímpico, y luego salió del calendario. El antecedente sirve para que, en un futuro, entre como deporte de exhibición y luego al calendario regular.