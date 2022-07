Pruebas de la defensa: audios de un allegado

viernes 01 de julio de 2022 | 6:03hs.

El material aportado al expediente por parte de Roberto Castillo, abogado de Tamara Doldán, se trata de audios en los que Félix Benítez, amigo y asistente del futbolista, habla con Magui, una chica que estuvo en la casa del futbolista el día de los hechos denunciados.

En el diálogo, Benítez expresó: “Por eso le dije a ella, ¿vos querés llegar a algo? Y sí, Sebastián está haciendo algo, está buscando una solución, me dijo que hable con ella y que si quiere que se le borren los moretones milagrosamente en tres días vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema y bueno, le pido disculpas. Pero la mina no entiende nada de eso”.

Agregó: “Y ella se fue a la habitación bajo su responsabilidad. Lo que hayan hecho ahí adentro es problema de ellos dos, no de las redes sociales, no mío, no de Magui, no es de Zambrano, no es de nadie, problema de ellos dos”. La joven respondió: “Ella me dijo que Sebastián le dio una cachetada”.

“Eso no lo sé porque yo no estuve, ahora el punto es que se buscó encontrar una solución y ella no quiso, está enojada. (...) No puedes ponerte de culo con una mujer hoy en día cuando tenés todo por perder, así que la llamé para arreglar y no se pudo, no se pudo”, puntualizó Benítez.





