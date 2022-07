Villa se declaró inocente y afirmó que no abusó de joven misionera

viernes 01 de julio de 2022 | 6:03hs.

El futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa aseguró ayer que es inocente en la causa que lo investiga por la violación de una joven misionera de 26 años en 2021 en un country de la localidad bonaerense de Canning, afirmó que “nunca” abusaría de una mujer, que mantuvo relaciones consentidas y hasta cuestionó las lesiones que presentaba la víctima, al señalar que se las pudo haber producido otra persona.

“Yo no cometí el hecho que me leyó”, le dijo el delantero colombiano a la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, cuando le comunicó la imputación en su contra por el “abuso sexual con acceso carnal” de Tamara Doldán, delito que prevé penas de hasta 15 años de prisión.

Villa llegó a la sede fiscal cerca de las 10.50 de la mañana acompañado por su abogado, Martín Apolo, y durante casi dos horas realizó un pormenorizado relato de su versión sobre lo que ocurrió la noche del 26 de junio del año pasado en su casa del country Venados II, de Canning, sobre los días posteriores y sobre su relación con la víctima.

Apenas se sentó ante la fiscal, el colombiano advirtió que no iba a responder preguntas y, según su abogado, “prestó una declaración concreta”.

“Estuvo tranquilo, aunque no es grato para nadie tener que dar explicaciones por algo que no cometió”, explicó el letrado a Télam.

El futbolista dijo que conoció a Doldán en una fiesta en 2020 y que desde entonces mantuvo “ocho o nueve relaciones sexuales consentidas”, que no se trató de una relación de pareja formal y negó haber abusado de ella.

“Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer, la cual esta sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mí. Yo soy una excelente persona”, explicó el futbolista a la fiscal, según consta en el escrito al que accedió Télam.

Respecto al supuesto abuso, dijo que “nunca pasó”, que “todo es mentira” y que días después se encontró con Tamara a pedido de ella en un restaurante de Puerto Madero, donde le pidió que la ayudara económicamente, pero como él se negó, la joven lo extorsionó.

“Ella me mostró una foto de una nalga morada, yo le digo que qué le pasó ahí, entonces ella me dice que ella puede decir que había sido yo y que con eso me arruinaba la carrera”, dijo el futbolista de Boca, quien agregó que en ese momento se asustó.

Luego, Villa afirmó a la fiscal que días previos a la denuncia realizada por la joven tanto su abogado Apolo, su representante Rodrigo Riep, como su amigo Félix Benítez, recibieron llamados extorsivos de un hombre exigiéndoles dinero para no hacer la presentación judicial.

“Fue dos días antes de la semifinal del torneo argentino con Racing”, afirmó el futbolista de Boca para ofrecer mayores detalles.

Luego, intentó desligarse de las lesiones que presentaba Doldán y que quedaron acreditadas en unas fotos que presentó la propia víctima ante la Justicia cuando concretó la denuncia, donde se evidenciaban moretones en sus piernas.

“La foto es de una semana después de que estuvo en mi casa. Y después de mi casa fueron a otra fiesta, probablemente se lo haya hecho otra persona”, cuestionó Villa.

Esta es la primera vez que se conoce la versión de Villa desde que se registró la denuncia de la víctima, el 13 de mayo pasado.

Según la presentación de la víctima, esa noche el futbolista había consumido “mucho alcohol” y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

Días atrás declaró también otra joven que estuvo esa noche en la casa de Villa y relató que, además, había sufrido también ella un ataque sexual por parte del futbolista, aunque le dijo a la fiscal González que prefería no instar la acción penal, es decir que no quería denunciarlo.

Si bien este nuevo episodio no se podrá investigar sin el aval de la víctima, a la fiscal le sirve como medida de prueba sobre la personalidad del imputado, dijeron las fuentes judiciales.

La fiscal ya pidió en una oportunidad la detención de Villa el pasado 7 de junio, pero el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el planteo y le exigió a la fiscalía que profundice la investigación.

El abogado de Villa aseguró a Télam que en las próximas horas hará ante la Justicia una presentación por falsa denuncia contra la joven de 26 años y que prevé solicitar el sobreseimiento del futbolista.

La causa anterior

Esta no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos en otro expediente que le inició su expareja por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning.

De hecho, una jueza correccional de Lomas de Zamora ya le había concedido al acusado una autorización especial para viajar a Brasil la semana próxima, a pesar de que tiene un impedimento judicial de abandonar el país en el marco de esa otra causa.





Pruebas de la defensa: audios de un allegado