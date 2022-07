La yerba mate muestra fuerte suba y dispersión de precios

viernes 01 de julio de 2022 | 0:30hs.

La inflación golpea a todos los productos, pero no todos la transmiten de la misma forma y en el mismo tiempo. Así, entre los artículos de consumo habitual se ven cada tanto subas que pueden sorprender al consumidor de alguna marca en particular. En el caso de la yerba mate, en las últimas semanas se estuvieron aplicando aumentos diversos que provocaron notables diferencias entre marcas y presentaciones de yerba mate.

Por caso, en un supermercado de la capital provincial podía verse hasta ayer un paquete de yerba mate de 500 gramos a un precio destacado de oferta a 239 pesos. Y a menos de un metro de distancia, otro paquete de una yerba de igual contenido y similar presentación, se ofrecía a 415 pesos (+73%).

Otras marcas fluctuaban entre 260 y 330 pesos para los paquetes de medio kilo, entre algunos de los muy diversos valores. Los paquetes de kilo exhibían, por su parte, a varias marcas que superaban fácilmente los 600 pesos sin ser consideradas como premium.

En cuanto a precios, que en enero de este año los paquetes de medio kilo de algunas primeras marcas rondaban los 200 pesos y en los últimos días esos productos se ofrecían a unos 330 pesos (+65%). Siempre con variaciones teniendo en cuenta el lugar de la compra.

“La yerba viene subiendo todos los meses, el único tema es que en junio hubo un aumento del 9% que no todos lo aplicaron desde el principio de mes, sino que lo aplicaron después del 20, por eso también puede haber diferencia de precio, y la otra es que entre los supermercados que pueden ser clientes directos de algunas marcas pueden tener mejor precio que los otros que tienen que terminar comprando de un mayorista o de un distribuidor. Por ahí está pasando la cosa”, comentó el empresario supermercadista Nelson Lukowski.

Y acotó: “En general las primeras marcas son las primeras en subir y las segundas marcas esperan, a veces vienen con un aumento atrasado del mes anterior”.

Alternando marcas y ofertas

En El Soberbio, algunos consumidores manifestaron su alternancia entre diferentes marcas de yerba. Sobre todo si hay notables diferencias de precio entre los paquetes, situación que se estuvo detectando más en el último mes.

“Ahora estoy probando una que se llama Tempranera, sale 232 pesos el medio kilo y era la más económica. Por ahora me parece bastante pasable”, comentó una consumidora. En tanto observó cómo algunas primeras marcas subieron de precio y se diferenciaron mucho de otras en el stand del supermercado. Desde el negocio, en tanto, acotaron que a pesar de las subas, una primera marca misionera en variedad suave era la más elegida entre los consumidores.

En Eldorado, en las últimas semanas se verificó un fuerte incremento en el precio de la yerba mate. De acuerdo a los propietarios de supermercados, el aumento en los últimos diez días orilló el 8%

La inflación que se verifica en los comestibles es prácticamente semanal y la yerba mate no escapa a la situación.

“En el último mes el aumento fue de aproximadamente el 8 o el 10%, aunque no se verificó el aumento en todas las marcas”, contó Alejandro, propietario de un supermercado de la ciudad.

“Hoy recibí mercadería de algunas marcas a las cuales les compro directamente y no tenían aumento, pero me anticiparon que a partir del mes que viene vendrá una nueva lista de precios. No me precisaron el aumento, pero me dijeron que calcule cerca de un 8%. En cuanto a las marcas que no habían aumentado, también me dijeron que esperan nuevos aumentos. Es inevitable. Toda la mercadería sube”.

Consultado acerca de si notaba un cambio en el consumo de la gente hacia marcas más económicas, respondió: "La verdad que en mi caso no. La gente se acostumbra al sabor de una marca y compra esa. Pero me imagino que en algunos sectores debe suceder".





