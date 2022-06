Jardín América: adolescente padece cáncer y solicita ayuda de la comunidad

jueves 30 de junio de 2022 | 12:47hs.

Juan Leites (15) tiene cáncer de huesos, fue diagnosticado hace poco tiempo, lo trasladaron desde su Jardín América natal hasta Posadas para empezar el tratamiento y recuperarse.

Quién habló sobre la patología que padece Juan es su mamá, Norma Álvez, en diálogo con El Territorio contó cómo fue diagnosticado su hijo. “Él empezó con pequeños dolores y como siempre jugaba fútbol pensábamos que recibió un golpe, pero con el correr del tiempo las dolencias se intensificaban, lo llevé al médico y lo derivaron con un traumatólogo, quién ordenó una tomografía y resultó que tiene cáncer en los huesos”.

Luego de la tomografía le realizaron una resonancia desde la cabeza hasta los pies y la patología se concentró más en el sector de los hombros del muchacho. “Juan recién va a iniciar con los tratamientos, hoy llegamos Posadas y va a avisar la oncóloga que lo atendió el procedimiento a seguir”.

La situación económica no permite adquirir los medicamentos que necesita Juan como para realizar su tratamiento. “Yo soy ama de casa, con el papá de Juan estamos separados hace cuatro años, justamente su padre lo visitó hoy y gracias a Dios nuestro hijo cuenta con la obra social por su parte pero hay remedios que necesita que no cubre y requirimos comprar, son caros y a todos hoy en día nos complica llegar a fin de mes”, expresó Norma.

Juan estudia en el CEP 38 en la ciudad de Jardín América con el objetivo de poder culminar la secundaria. Los directivos de la institución educativa ya tomaron conocimiento de lo que sucede con el alumno y decidieron colaborar con la familia. “Hace un tiempo que no asistía por esta situación, hoy me llamó la preceptora de mi hijo preguntándome cómo está él, me explicó que docentes y alumnos empezaron a juntar fondos para ayudarlo porque recién inicia esta etapa”.

El CBU en que se puede aportar para la recuperación de Juan Leites es: 0000003100063001426668 a nombre de LUCAS LEITES, familiar de Juan.