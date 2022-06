Gallardo, muy crítico luego de River vs. Vélez: "Peor que esto no podemos jugar"

jueves 30 de junio de 2022 | 11:10hs.

Marcelo Gallardo, entrenador de River, habló en conferencia de prensa después de la derrota frente a Vélez en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y fue muy crítico con la actuación del equipo en Liniers.

Gallardo aseguró que "peor que esto no podemos jugar" luego del 1-0 de Vélez en el estadio Amalfitani y destacó dentro de lo malo que el resultado pudo haber sido más amplio: "Lo positivo es el resultado, es una ventaja mínima, debemos mejorar muchísimo".

"Cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones, jugamos mal. Somos conscientes de que tenemos que mejorar porque la serie, gracias al resultado, está abierta. Peor que esto no podemos jugar. Intentaremos la semana que viene cambiar la imagen del partido de hoy", destacó Gallardo ante la prensa.

El entrenador de River afirmó que fue "fue un partido muy incómodo para jugar" y explicó: "En esa incomodidad que nos hizo jugar Vélez, no nos encontramos; cuando hablé de un partido incómodo, es eso: la segunda pelota, físico, no lo supimos jugar. No estuvimos. Sí, en el inicio, pero después son. Lo peor ya pasó, haber jugado mal, y el resultado que es mínimo".

Gallardo manifestó que "le otorgamos la ventaja a Vélez, tuvimos algunos momentos pero después del gol nos costó" y explicó que "quisimos cambiar en el segundo tiempo para ver si encontrábamos mejor calidad de juego con el ingreso de Juanfer (Quintero) y no salió".

"Le entregamos espacios a Vélez y el resultado podría haber sido más amplio, no jugamos un buen partido, nos sentimos muy incómodos", reconoció Gallardo luego de la derrota en Liniers y anticipó: "En nuestra cancha va a ser un partido diferente. Debemos mejorar mucho para la revancha".

"Podemos dar vuelta la serie, claramente, somos consiente de lo que hicimos hoy, autocríticos, este partidos nos va a enseñar mucho para lo que se puede presentar la semana que viene. Pero va a ser un partido distinto porque entendemos que no podemos jugar como hoy", expresó el técnico de River y agregó: "Si nos encontramos con nuestra identidad, podemos dar vuelta la serie".

La sensación con la que se fue Gallardo de Liniers

"Me voy con la sensación de que no recuerdo en todos estos años haber sentido en un partido de Copa Libertadores, en una serie inicial, esta sensación de que no estuvimos. Con esa sensación me voy", reconoció Gallardo luego de la derrota por 1-0 ante Vélez, por la ida de los octavos de final.