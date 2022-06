Médico eldoradense y la vocación de servir en su suelo natal

jueves 30 de junio de 2022 | 12:50hs.

Héctor Ibarra es un médico oriundo de Eldorado que egresó en 1995 de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), en Corrientes, y luego se instaló en la ciudad de Buenos Aires, donde ejerce como cirujano infantil en el Hospital de Niños Doctor Ricardo Gutiérrez desde fines de la década del 90.

Distanciado por más de 1.000 kilómetros de su ciudad natal, nunca olvidó sus raíces ni dejó de lado la necesidad de compartir su formación profesional con su gente. Por ello, llegará hoy al Hospital Samic, de la Capital del Trabajo, para llevar adelante cirugías por las que no recibirá ninguna retribución económica, es decir, sus servicios son gratuitos para el nosocomio misionero.

Estará acompañado del anestesiólogo Leandro Aníbal Reinaldo, también del Gutiérrez.

“Soy de Eldorado y siempre quise aportar algo desde mis conocimientos a la salud de la población de la ciudad. Tengo sobrinos, parientes acá y después de más de 20 años de dedicarme a la cirugía pediátrica, me parece que lo que puedo aportar en ese sentido es importante”, sostuvo en diálogo con El Territorio.

Las cirugías tendrán lugar mañana y el sábado y los pacientes son dos niños que tienen un quiste tirogloso.

Los primeros contactos para realizar las cirugías comenzaron antes de la pandemia, pero recién ahora se pudo materializar la iniciativa.

Ibarra relató que hace unos cuatro años propuso trasladarse hasta Eldorado para llevar a cabo las intervenciones quirúrgicas y aportar desde su experiencia, pero la situación epidemiológica por el Covid-19 fue dilatando los tiempos.

Finalmente, el director del nosocomio eldoradense, Rodrigo Durán, se contactó con él y pudieron coordinar las fechas.

“La intención no es sólo realizar las cirugías programadas, sino también aportar en cuanto al equipamiento necesario en el quirófano, ver si hay algún elemento faltante que mejore las instalaciones, alguna recomendación que pueda hacer. Lo mismo sucede con el anestesiólogo que me va a acompañar (Reinaldo), quien no será el anestesista, sino que sólo observará el proceso y transmitirá, también desde su experiencia, algunos consejos a seguir”, contó sobre el proceso.

Y continuó: “En cuanto a si es necesario algún instrumental que por ahí no es imprescindible para las cirugías pero sí consideramos conveniente que exista, nos pusimos en contacto con el Rotary de Eldorado para ver cómo se puede colaborar. Siempre hablando de instrumental no muy costoso, ya que eso es responsabilidad de Salud Pública”.

En cuanto al tipo de intervenciones que realizará, detalló: “Hay dos cirugías programadas para el viernes (por mañana). Ambas en niños que tienen quiste tirogloso, que es un trastorno congénito que se produce durante la gestación. A partir de la quinta semana de gestación, la glándula tiroides comienza a descender y ese ducto por el cual desciende, por decirlo de alguna manera, no se cierra. Eso puede producir infecciones y dolores. Es una operación complicada, pero que no requiere un posoperatorio prolongado. A partir de las 48 horas, si todo va bien, el paciente es dado de alta con medicación”.

Para culminar, Ibarra insistió con la idea de aportar a su comunidad natal: “Como decía al principio, mi intención es colaborar desde mis conocimientos y desde mi experiencia con la ciudad en la cual nací. Me pone contento el poder hacerlo aunque eso me lleve a tener que acomodar mis horarios y mi trabajo en el Hospital Gutiérrez, ya que serán algunos días que no estaré”.