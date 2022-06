Avanza proyecto para registrar a las colonias

jueves 30 de junio de 2022 | 6:04hs.

En la Cámara de Representante se avanza en un proyecto de ley que le permita al catastro tener una punto de vista más social, incorporando de alguna forma a los cientos de parajes, picadas y colonias que existen en la provincia y que hoy no tienen un registro formal.

La iniciativa es del diputado Hugo Passalacqua, quien días atrás visitó la Dirección General de Catastro para mantener una agenda de trabajo junto a su directora, Mariana Mira.

El proyecto tiene como fin rescatar las identidades locales de cada uno de estos pueblos, donde muchas veces los vecinos no se identifican con los municipios en los que tienen jurisdicción.

“Hoy el Estado no tiene registro de esos lugares y no hace distinciones entre ellos, mientras que la gente de Colonia Gisela no se reconoce como parte de Colonia Polana. Son otras historias, otros caminos. Lo mismo sucede entre Santa Rita y Alba Posse, por ejemplo”, precisó Passalacqua.