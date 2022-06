Guzmán viajará a Francia a negociar con el Club de París

jueves 30 de junio de 2022 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará la semana próxima a Francia para mantener negociaciones formales con las autoridades del Club de París a efectos de reestructurar U$S 2.400 millones pendientes del acuerdo cerrado en el 2014, y cuyos pagos fueron diferidos recientemente hasta el 2024.

Guzmán se reunirá con los representantes del Club de París el miércoles 6 de julio, según informó ayer el Palacio de Hacienda.

El presidente Alberto Fernández, durante su reciente gira en Alemania, se reunió con los líderes del G7, muchos de los cuales tienen un peso directo en las negociaciones con el Club de París.

En particular, Fernández mantuvo distintos encuentros con el canciller alemán Olaf Scholtz, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la titular de la Comisión Europea (el Ejecutivo de la Unión Europea), Ursula von der Leyen, entre otros, con quienes aprovechó la oportunidad para plantear la posición argentina sobre la deuda en cuestión, como previa a las negociaciones que encarará Guzmán en Europa.

A cambio, los mandatarios europeos se mostraron interesados en armar una agenda común que incluya temas de energía y alimentos, potenciales sectores para la inversión, en un contexto en el que se estima que la guerra entre Rusia y Ucrania continuará.

Una negociación clave

La reestructuración de la Declaración Conjunta de 2014 se considera crítica a efectos de restablecer relaciones con las agencias de crédito para la exportación nucleadas en el Club de París.

La negociación que encabezará el ministro Guzmán tiene una singular importancia en el actual contexto internacional, particularmente por las eventuales inversiones extranjeras directas en el área energética.

El gobierno llegó a un acuerdo a fin del mes pasado con el Club de París para diferir los pagos de deuda hasta el 30 de septiembre de 2024, mientras se avanza en un entendimiento que contemple un nuevo mecanismo de repago de los compromisos.

De todas formas, el objetivo del gobierno es alcanzar una renegociación en el que se incluyan nuevas condiciones de tasas de interés, plazos e incorporación de los U$S 430 millones ya abonados en dos pagos en febrero de 2022 y julio de 2021.



El BCRA compró U$S 583 millones

El Banco Central cerró ayer su participación en el mercado cambiario con compras netas por U$S 583 millones, el mayor volumen diario desde diciembre de 2016. De esta forma, cuando resta un día para el cierre del mes, en junio la entidad monetaria acumula un saldo positivo de U$S 400 millones. La autoridad monetaria lleva comprados casi U$S 1.000 millones en los primeros tres días de la semana, luego de que el lunes entrara en vigencia una nueva normativa para el acceso al mercado de cambios de empresas importadoras, incluidas en la Comunicación “A” 7532. La última vez que el Central había comprado un volumen de importancia fue el 27 de diciembre de 2016, cuando alcanzó los U$S 447 millones en una sola jornada en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).