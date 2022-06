A los 115 años, murió la mujer más longeva del país

jueves 30 de junio de 2022 | 6:00hs.

Casilda Benegas de Gallego, la mujer más longeva del país y también la de mayor edad en haber superado el coronavirus durante la pandemia (113 en 2020), murió el martes en la ciudad de Mar del Plata a los 115 años y 80 días. Su bisnieta Mayra Blanco la despidió en redes sociales con una foto y el texto: “Yo te voy a recordar de esta manera, riéndote. Es difícil no sentir un dolor enorme por saber que ya no te vamos a tener más con nosotros y a la vez me pone feliz saber que te amamos y disfrutamos muchísimo”. Benegas era la mujer más longeva del país y, desde enero último, cuando murió la brasileña Antonia da Santa Cruz, también de América Latina.

Además, era la cuarta de mayor edad en todo el mundo. Casilda vivió sus últimos días en un geriátrico marplatense, donde era visitada por sus dos hijos, ocho nietos, ocho bisnietos y tres tataranietos.