Francisco pidió que la Iglesia salga de las "discusiones estériles" y trabaje por los necesitados

miércoles 29 de junio de 2022 | 9:40hs.

El papa Francisco pidió este miércoles que la Iglesia salga de las "discusiones estériles", que sea capaz de "acoger a todos" y que trabaje por los necesitados, al encabezar en el Vaticano una misa junto a los arzobispos de todo el mundo designados en el último año.

"¿Qué podemos hacer juntos, como Iglesia, para que el mundo en el que vivimos sea más humano, más justo, más solidario, más abierto a Dios y a la fraternidad entre los hombres?", se preguntó el pontífice durante la celebración en la Basílica de San Pedro.

Para el Papa, según dijo de cara a los nuevos arzobispos designados en el último año, "es evidente que no debemos encerrarnos en nuestros círculos eclesiales y quedarnos atrapados en ciertas discusiones estériles, sino ayudarnos a ser levadura en la masa del mundo".

"No hay cristianos de primera y de segunda clase", advirtió en ese marco.

"Juntos podemos y debemos establecer gestos de cuidado por la vida humana, por la protección de la creación, por la dignidad del trabajo, por los problemas de las familias, por la situación de los ancianos y de los abandonados, rechazados y despreciados", convocó el Papa en ese marco.

Para Jorge Bergoglio, "en definitiva, ser una Iglesia que promueve la cultura del cuidado, la compasión por los débiles y la lucha contra toda forma de degradación, incluida la de nuestras ciudades y de los lugares que frecuentamos, para que la alegría del Evangelio brille en la vida de cada uno: este es nuestro buen combate".

En su homilía, el Papa reclamó "una Iglesia que se levanta, que no se encierra en sí misma, sino que es capaz de mirar más allá, de salir de sus propias prisiones al encuentro del mundo".

En el día en que en el Vaticano se celebra la Solemnidad de san Pedro y san Pablo, Francisco reclamó "una Iglesia para todos", que sea "una Iglesia sin cadenas y sin muros, en la que todos puedan sentirse acogidos y acompañados, en la que se cultive el arte de la escucha, del diálogo, de la participación, bajo la única autoridad del Espíritu Santo".

"Una Iglesia libre y humilde, que se levanta rápido, que no posterga, que no acumula retrasos ante los desafíos del ahora, que no se detiene en los recintos sagrados, sino que se deja animar por la pasión del anuncio del Evangelio y el deseo de llegar a todos y de acoger a todos", enfatizó.