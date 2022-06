Comercios avizoran un segundo semestre preocupante por el gasoil y la inflación

miércoles 29 de junio de 2022 | 5:15hs.

Los comercios misioneros encaran un segundo semestre de manera compleja. Los conocidos problemas con el desabastecimiento del gasoil se suman a la situación económica que tampoco ayuda mucho a los emprendedores locales. La inflación sigue generando una gran inestabilidad y falta de posibilidad de proyección a mediano plazo.

Desde las distintas cámaras de comercio de la provincia apuntaron a un inicio de semestre dificultoso, incluso más aún que la primera mitad del año, y remarcan que será complicada la recuperación.

En ese marco, se destacan todas las medidas que la provincia implementa, como con los programas Ahora, que buscan justamente apaciguar un poco el impacto de esta situación en el bolsillo de los consumidores y fomentar la compra local; además de los eventos de promoción, como el Black Friday (más información en página 5).

Gasoil

En el caso de Posadas, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria (CCIP) Sergio Guelman indicó a El Territorio que uno de los principales problemas en estos momentos pasa por el desabastecimiento del gasoil, sin lugar a dudas. “Es un tema muy delicado, hay muy poco gasoil, somos muy cautos y buscamos tener reservas para llegar a tener lo necesario para las entregas”, dijo.

“Es un tema sensible que lo llevamos con mucha prudencia y estamos preocupados. La solución no sabremos cuándo vendrá”, aseveró.

De la misma forma, desde San Pedro el titular de la Cámara de Comercio, Raúl Añais, señaló que se trata de “una problemática que aqueja y de cierta forma paraliza al sector productivo. Es notable la falta de combustible para actividades industriales, todo lo que sea logística se retrasa, tanto para recibir insumos como para transportar el producto”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Eldorado (Caciel), José Rafael Agüero, explicó que las perspectivas para el segundo semestre del año no son favorables. La inflación y el faltante de combustibles son los principales problemas que visualizan.

“Justo en el día de ayer (por el lunes) tuvimos una reunión de la Confederación Económica de Misiones (CEM) donde estuvieron presentes las cámaras de la provincia, porque tenemos problemas comunes a todas, como la alta inflación y el faltante de combustible. En el caso del combustible no parece que vaya a haber solución a corto plazo”, refirió Agüero.

Seguidamente, agregó: “Nos está golpeando mucho el faltante de gasoil por varios motivos. Uno es que nos encontramos con varios transportistas que son reacios a venir a Misiones porque no saben si van a conseguir gasoil y además el precio en Misiones es mucho más alto que en otros lugares”.

“Además los camioneros no están seguros de lograr abastecimiento en la ruta porque en algunos lugares les cargas 50, o 100 litros, y deben hacer más paradas retrasando las entregas y encareciendo el flete. Y en el caso de las distribuidoras locales deben andar por todas las estaciones de servicio para ver en cual hay gasoil para cargar y tener para trabajar. Lo preocupante es que esto no parece tener una solución a corto plazo”, determinó.

Inflación

Asimismo, la inflación sigue siendo un dolor de cabeza grave para los comerciantes, pues genera un escenario de incertidumbre e inestabilidad constantes. “Muchas veces no sabemos a qué precios llegarán las mercaderías, y todo eso crea un ambiente de incertidumbre para los comerciantes”, explicó Agüero.

“Está extremadamente alta, se mantiene y es un tema conocido, es algo casi naturalizado. Constantemente tenemos que rever nuestro plan de negocios para atender a nuestros clientes, no podemos pasar los precios efectivamente de lo que compramos a lo que vendemos, somos muy prudentes. Mantenemos la oferta de la mejor manera”, atestó por su parte Guelman, titular de la cámara posadeña.

Y destacó los planes de financiación de la provincia, como los Ahora, que contribuyen a que se puedan mantener lo mejor posibles las ventas y beneficiar a los usuarios.

Al respecto, también Añais de San Pedro remarcó que la situación económica condiciona de sobre manera el escenario comercial. “La inflación genera una impactante merma en la rentabilidad de los pequeños comerciantes”, expresó. E indicó que diariamente se enfrentan al aumento de los precios al momento de reponer la mercadería.

Es que en la capital de la Araucaria, la situación económica genera inmensa inquietud, sobre todo con el permanente incremento en los costos, así sean relacionados a la mercadería, combustible, impuesto o logística, que implica sostener un emprendimiento comercial. “Ya no podés tener un precio de referencia, existe una inestabilidad en los precios, el comerciante no sabe a qué precio vender para no tener pérdidas en la renta, es uno de los factores claves que perjudica al sector comercial”, aseguró Añais.

Ventas complicadas y empleos

En cuanto a Jardín América la situación se agudiza para los comerciantes en cuanto a la venta de los productos en los distintos rubros. Al respecto, Horacio Dosso, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la localidad expresó este panorama. “En volumen general la venta disminuyó para todos, a consecuencia de mayor inflación, faltante de gasoil y menor cantidad de compradores”, manifestó. A su vez, Dosso comentó que por el momento varía el tema de nuevos comercios y se registró el cierre de algunos de ellos. “En Jardín América hay varios negocios que cerraron sus puertas en los últimos meses y son muy pocos los que abren o llegan con una nueva propuesta”, especificó.

En cuanto a la actividad comercial, Agüero, de Eldorado, destacó también que no hay cierres masivos de comercios ni despidos, pero que tampoco prevén que haya nueva oferta de empleos. “El argentino es experto en aguantar, pese a el panorama que comenté no vemos cierre de comercios ni despidos. Los comerciantes están soportando y esperando a ver qué pasa. Pero eso también implica que en el corto plazo tampoco se creen muchas fuentes de trabajo. Los comerciantes están soportando la situación por el momento, y esperando a ver qué pasa en el futuro”, afirmó.

Para culminar, recordó que en el mes de agosto habría elección de nuevas autoridades en la Caciel y que están pensando en realizar un nuevo evento comercial. “La idea es hacer algo así como se hizo con Eldorado Te Conviene, pero sería con otro nombre. Esos eventos siempre movilizan el comercio, porque le sirve a todos para hacer promociones u ofertas. Pero veremos eso con las nuevas autoridades de la Caciel que se elegirían en el mes de agosto”.





