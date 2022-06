Lo sumariaron por exaltar la figura de Jorge Videla

miércoles 29 de junio de 2022 | 6:03hs.

El comisario inspector Marcelo Chimiski, jefe de la Unidad Regional XI de Policía de Aristóbulo del Valle, utilizó su estado de Whatsapp para exaltar la figura de Jorge Rafael Videla, presidente de facto entre 1976 y 1981, luego condenado a la pena de prisión perpetua como autor de 469 crímenes de lesa humanidad (66 homicidios, 306 secuestros, 97 torturas y 26 robos).

Chismiki compartió el domingo una imagen con fotos de Videla y un joven de gorra, aros y lo que parece un arma de fuego, y la consigna: “CON ESTA GORRA NO HABRÍA MÁS DE ESTAS GORRAS”, dando a entender su apoyo al genocida condenado.

Propios camaradas se mostraron indignados y repudiaron la actitud de Chimiski por el prejuicio y la peligrosidad del mensaje.

En consecuencia, el oficial fue citado a la Jefatura de la Policía de Misiones para notificarse in situ sobre la instrucción de un sumario administrativo interno, según precisó un vocero oficial. De todas formas, mientras se resuelve la situación el funcionario continúa al frente de la UR XI.

La publicación de Chimiski a favor de Videla se dio a pocas horas del presunto intento de suicidio de un menor de 17 años en la comisaría de Campo Grande, dependiente de Chimiski, en la madrugada del último domingo.

Más allá de la versión oficial, la madre del menor aseguró que un par de días antes su hijo le contó que había sido torturado por uniformados, lo que corroboró ayer a través de una denuncia ante la fiscal de Instrucción Dos, Myriam Silke.

“Tengo muchas dudas sobre lo que pasó en esa celda porque mi hijo me contó que los policías le pegaron mucho en la cabeza. El miércoles de la semana pasada le pasaron al Juzgado de Paz y le dieron 20 días de arresto por contraventor. Cuando estaba sentado en el juzgado pude cruzar unas palabras con él y en voz baja me dijo: ‘Mami, no me dejaron marcas en el cuerpo, pero la cabeza tengo hecho un globo y me duele mucho”, señaló la mujer.