Desarrolló una línea cosmética con la naturaleza de Misiones

miércoles 29 de junio de 2022 | 6:04hs.

En el reciente evento Emprender Misiones, que premió la iniciativa de emprendedores en la provincia, también se presentaron casos de productos desarrollados localmente. Fue el caso de Grisel Impini, que relató a los presentes la evolución de su empresa de cosmética natural que nació en 2016. Destacó que fueron incrementando la cantidad y variedad de productos tras la pandemia que incentivó el cuidado personal y de la salud.

“Empezamos en el 2016, al principio fue complicado juntar todas las habilitaciones para empezar a producir los productos. Comenzamos con cuatro o cinco y hoy ya tenemos una línea de 23 cosméticos. La pandemia potenció un poco nuestra demanda porque la gente también empezó a valorar más el medio ambiente. Y además mucha gente empezó a cuidar sus hábitos para cuidarse más”, comentó la emprendedora oriunda de Entre Ríos pero que desde hace muchos años vive en Leandro N. Alem.

Al detallar sus productos, apuntó que realiza preparaciones para el cuidado del rostro y de todo el cuerpo. “Tenemos una línea facial y una línea corporal que la estamos ofreciendo para trabajos en spa y gabinete. También tenemos cremas en otros gramajes para masajes y se están empezando a usar en los hoteles de Iguazú. Eso es lo último que hicimos donde incorporamos la yerba mate”, comentó la empresaria.

Diferenció que “además de hacer productos naturales usamos cosas de Misiones, apepú, yerba mate, tape cué, tratamos de usar más nativas pero también lo más representativo de algunas hierbas que no tienen que ser solo nativo”,.

Agregó que entre sus productos cosméticos también incorporaron desodorantes naturales “que no son antitranspirantes, también bálsamos labiales y pastas de dientes”.

Los destacados

Entre los que sorprendieron por su repercusión y aceptación entre el público se destacó a un contorno de ojos de salvia y una crema de lavanda y moringa. “Hay dos productos que están teniendo una excelente repercusión y mucha gente los pide. Uno es un contorno de ojos con salvia, la planta la usé porque es descongestiva. Tiene un efecto tanto notorio por los ingredientes que tiene", relató y agregó: "Después está la crema de moringa y lavanda que es un producto cosmético, por lo que no se puede decir que es terapéutica, pero como trabajo con productos naturales y tienen aceites esenciales la crema es útil para la gente que tiene rosácea. También le va a gente que tiene alergias, quienes la probaron la usan sin problemas porque al no tener sustancias sintéticas no hay reacciones, salvo que tenga una reacción a un ingrediente natural pero eso es muy raro”.