Indican que están recuperando recién los niveles prepandemia

miércoles 29 de junio de 2022 | 6:04hs.

En Puerto Rico, el presidente de la Cámara de Comercio Libertador General San Martín, Luis Steffen manifestó: “El segundo semestre va a arrancar muy complicado, la actividad económica va a estar compleja por la falta de dólares, por la alta inflación y todo suma. Además, no vemos un horizonte en el cual el empresario o el comerciante, pueda apoyarse, es una falta de plan económico”.

La falta de gasoil es un tema que también está complicando mucho la situación, en ese sentido Steffen añadió que “los transportes ya no quieren venir para estas zonas, están muy complicados para regresar con carga y conseguir el combustible que necesiten, ya se empieza a notar algún desabastecimiento en algunos sectores, creemos que ese problema va a ir a medida que pasen los meses, porque no creo que esto tenga una solución pronta ya que debemos importar el gasoil y eso no se hace de un día para el otro. Además, hay que calcular la distancia desde Buenos Aires o donde ingrese ese gasoil, hasta que llega a Misiones también, siempre somos los últimos. El precio entendemos que debe equipararse al precio del combustible a nivel mundial, eso va a afectar ciertamente en todo lo que es tarifas y costos generando más inflación. Es un tema que está muy complejo y no tiene solución rápida”.

Inestabilidad

“Con respecto a la inflación, todos sabemos que es una inflación muy alta, debemos ver cómo, bajarla, pero tampoco vemos un panorama alentador porque nadie toma ni una decisión para bajar el gasto del déficit fiscal. También va a depender mucho de lo que pase a nivel mundial, así que va a ser un semestre muy complicado”, remarcó el titular del organismo.

Seguidamente, añadió: “Vamos a terminar un fin de año con una inflación muy alta. Creo que va a estar entre 80%, 90%, siempre y cuando las cosas más o menos se mantengan, caso contrario nuestra inflación pasará a tener tres dígitos”.

“Con respecto al cierre y apertura de negocios, creo que, así como en algún sector surgen aperturas, en otro se ve cierres. Por ahí un mes tenés una buena venta, el otro mes vuelve a caer, se ven todos los meses esas diferencias”, dijo.

“Por ahora no vemos despegue, es simplemente la recuperación a lo que era el 2019”, concluyó.





Comercios avizoran un segundo semestre preocupante por el gasoil y la inflación