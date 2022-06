Colonos insisten con pedido de arreglos de caminos terrados

miércoles 29 de junio de 2022 | 6:04hs.

Colonos y prestadores de servicios se reunieron el sábado último en la plaza San Martín de Montecarlo para aunar criterios por la falta de arreglos de caminos en las colonias, situación que dificulta la salida de distintas producciones.

Ayer a la noche esperaban un encuentro con las autoridades municipales para trabajar de manera conjunta en esta situación.

Los colonos reclaman al municipio la falta de mantenimiento de los caminos terrados, panorama que se complicó más aún por las constantes lluvias de los últimos días. Ante este escenario pidieron un plan de trabajo al municipio para mejorar las arterias y que se pueda seguir sacando la producción sin mayores inconvenientes.

“El sector de la yerba está muy afectado, tenemos yerbales en distintos sectores de la colonias, los contratistas pasamos todos los días por las colonias y se abandonaron los caninos”, señaló el productor Héctor Samudio al contar la situación que atraviesan.

“Cambiaron un tubo en Guatambú y duró apenas diez días, está roto de nuevo. Los arreglos que hacen no sirven, no hay planificación de trabajo”, agregó molesto el hombre.

Por otro lado, comentó que estos días de inestabilidad “los pequeños productores somos los más afectados, hay vecinos que no podían hacer nada, no podían sacar la producción. Los arreglos parciales no sirven. Hace muchísimos años se abandonaron los caminos de la colonia, no tiene que ver con la política, nos estamos cansando y peor si hay que arreglar los autos que suma muchísimo y se puede solucionar arreglando los caminos”.

Montecarlo cuenta con una ordenanza que prohíbe la circulación de camiones en caminos terrados los días de lluvia, pero esto no se respetó y contribuyó a la rotura de las arterias.

Desde las colonias se saca la producción de cítricos en menor escala, ganado vacuno, mandioca, yerba y madera, por lo que muchas familias se ven afectadas por el mal estado de dichas calles.

Desde el municipio, la viceintendenta Kathya Joerg detalló en declaraciones a la prensa local: “Estuvimos reuniéndonos con propietarios de distintos sectores, me fui a recorrer durante la lluvia las colonias para ver la situación real de los caminos, durante la semana programamos cómo vamos a trabajar con los arreglos por sectores y si el tiempo lo permite haremos arreglos integrales”.

Además remarcó: “Hace cuatro meses no tenemos una semana completa de sol y esto no permitió trabajar de manera continúa con las máquinas”.

Frente frío

En materia climática, para hoy la Dirección de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología pronosticó que retornará la estabilidad pero con frío. “Una área de alta presión favorecerá el avance de un frente frío y seco que provocará temperaturas mínimas al amanecer entre 6° y 10° y a la tarde máximas que apenas estarán entre los 18° y 19° en la provincia. Se espera cielo cubierto durante la madrugada, pero luego irá disminuyendo la nubosidad en el transcurso de la jornada”, explicó el organismo.

En la zona Sur las temperaturas mínimas serán de entre 6° y 8° y las máximas llegarán a 18°, en el Centro las mínimas serán de 6° y las máximas de 17° y en el Norte las mínimas llegarán a 9° y las máximas serán de 19°.

Mañana, tras el ingreso de la masa de aire frío y seco, la tendencia es que continúe el tiempo estable y con temperaturas bajas, sin riesgo de ocurrencia de heladas.

“El cielo permanecerá despejado en toda la provincia. En la jornada habrá mayor amplitud térmica, con mínimas que se darán a la mañana, un poco por debajo de los días anteriores y máximas más cálidas por la tarde”, detalló el organismo.

Mañana habrá un leve ascenso pero seguirá de fresco a templado. En la zona Sur las mínimas serán de 13° y las máximas de 21°. En el Centro habrá mínimas de 11° y máximas de 21° y en la zona Norte las mínimas serán de 13° y las máximas de 24°.

Por otro lado, tras la suba de la semana pasada, el río Uruguay continuaba ayer con una tendencia a la baja en toda la costa misionera. En El Soberbio se encontraba en cinco metros de altura, siete menos que el pico del jueves. Misma altura tenía en Alba Posse, en tanto que en San Javier se encontraba en 4,30 metros de altura.