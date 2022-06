Ponderan que la visibilidad de hechos discriminatorios acelera las denuncias en el Inadi

martes 28 de junio de 2022 | 15:34hs.

En el marco del día internacional del Orgullo, Sabina Bacalini, delegada del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en Corrientes, celebró que hay situaciones discriminatorias que se visibilizan mucho más rápido en razón de que posibilita la rápida denuncia en el INADI.

"Desde el Inadi (sensibilizar y capacitar sobre la temática) no es una actividad que la hacemos solamente en el mes del Orgullo, sino que la hacemos durante todo el año, porque hay que hacer una visibilización permanente de la situación que sufren de discriminación las personas que son del colectivo", indicó Bacalini en LRA 12.

"Es muy importante la acción que se hace porque se logra una visibilización. Y eso es algo que nosotros venimos rescatando en el último mapa, ahí se vio, se visibilizó que las personas están conscientes y atentas a este tipo de discriminación. Eso es importante porque las personas que son discriminadas pueden saber, darse cuenta, de que es una práctica discriminatoria lo que están viviendo y pueden acercarse al Inadi a denunciar. Si estas acciones o prácticas se naturalizan; porque pensamos que siempre se dio, o que siempre es así; significa que no estamos haciendo un buen trabajo. El último mapa muestra que esto ya está muy expuesto en la sociedad, y es más fácil que las personas adviertan cuando son víctimas de discriminación, o cuando están viendo una práctica discriminatoria en otras personas, o en colectivos", explicó la profesional.

Respecto a la colocación de la bandera del Orgullo al lado del Pabellón Nacional, en el edificio del Concejo Deliberante de Santo Tomé, que generó una serie de críticas de todo tipo en las redes sociales, incluso una suerte de escraches, Bacalini dijo que "es terrible que hoy en día se asocie la identificación de la 'matria' con la 'argentinidad'. Es una normativa del cisgénero, del binarismo. La cuestión del género no tiene que ver con algo ligado a la Patria, sino con algo que sentimos las personas, con las libertades que tenemos".

En este sentido, dijo que "si queremos una nación más justa, más equitativa, con valores de los que fundaron esta Patria, justamente esa bandera que está colgada (del Orgullo) tendría que ser muestra de que vamos avanzando como sociedad, y no retrocediendo. Me da mucha pena que no podamos reconocernos y reconocer a les otres como lo que son, como lo que sienten, y como lo que quieren ser cada uno en su vida".

Afirmó que son "mensajes de odio" que no suman. "Mezclar esto con la religión, con la Argentina, con la Nación, con la Patria, me parece que es retroceder muchos años, y seguir invisibilizando todas las luchas de las mujeres, de las personas trans, travestis, de los adultos, de los niños, de los jóvenes, porque ahí entramos un montón. No tiene que ver solamente con la diversidad sexual, con la diversidad de género, quedamos muchos afuera de la Patria vista solamente desde ese lugar", recalcó.

Explicación

En cumplimiento a la ordenanza 709 del año 2021, hoy 28 de junio, día internacional del Orgullo LGBT+, el Concejo Deliberante colocó la bandera del Orgullo (franjas horizontales en rojo, naranja, verde, azul y violeta) junto al Pabellón Nacional.

La mencionada ordenanza, por la que Santo Tomé adhiere a la Ley Provincial 6263 "Día Provincial de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género", también establece en su artículo cuarto que "el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante izarán cada 28 de Junio una bandera del orgullo, junto al Pabellón Nacional, en todos los edificios públicos de su dependencia".

La misma normativa insta al Ejecutivo "a la realización de distintas actividades destinada a la ciudadanía para la reflexión y visibilización sobre la igualdad de derechos y oportunidades, como así también el respeto a la diversidad sexual y la identidad y expresión de género".