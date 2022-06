Trabajó 27 años y en su despedida ligó golosinas

martes 28 de junio de 2022 | 6:00hs.

Luego de casi tres décadas, un responsable empleado estadounidense se despidió de Burger King, la reconocida compañía de comidas rápidas. La emoción de la despedida se transformó en decepción cuando recibió el regalo por su “fidelidad” con la empresa: una pequeña bolsa de chocolates, un vaso de Starbucks y una entrada de cine.

Kevin Ford, de 54 años, trabajaba en la sucursal del aeropuerto en Las Vegas. Compartió en las redes sociales sus sentimientos tras recibir la bolsa y de inmediato se viralizó. “La empresa me envió un montón de cosas que tenían por ahí. Estoy feliz por cualquier cosa, estoy agradecido por cualquier cosa que recibo, no soy ese tipo de persona, créanme. He pasado por mucho”, expresó.

De cualquier manera, aclaró que el regalo había llegado por parte de la empresa tercerizada que se encarga del área de Recursos Humanos y no exclusivamente de Burger King. En ese sentido, sostuvo: “Es una gran empresa. Pero como la mayoría de las grandes corporaciones, han perdido el contacto con sus trabajadores, y a través de Covid-19 y lo que sea, comenzaron recortando programas”.