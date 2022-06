Misionero sueña con convertirse en La Voz Argentina

martes 28 de junio de 2022 | 5:30hs.

Jhonnatan Olivera -Jhonny Danielo, como es su nombre artístico- está viviendo su más anhelado sueño. El joven oriundo de Garupá tiene 28 años y quedó seleccionado para el reality más visto de la televisión nacional: La Voz Argentina.

Apasionado por la música y destacándose en el género melódico, Jhonny canta desde que tiene memoria. Acunado en una familia de artistas, recuerda que sus primeros pasos en el ámbito se dieron cuando sólo tenía 4 años, mientras que a los 7 se animó a cantar en público por primera vez. “Fue en una iglesia del barrio, había alrededor de 70 personas. Desde ese día no paré”, recuerda en diálogo con El Territorio sobre sus inicios.

Con dedicación y estudio, Jhonny fue puliendo “ese don recibido de Dios” y además de desarrollar profesionalmente su voz, también aprendió a tocar la guitarra, el bajo, la batería y otros instrumentos.

Jhonny en su audición para La Voz.

Poco a poco fue forjando el sueño de convertirse en un gran artista. Pero el camino no fue fácil. “Un día tomé la decisión de vender todas mis cosas y alejarme totalmente. Fue muy duro llegar a eso, pero lo decidí porque sentía como en vano todo el sacrificio y trabajo que venía haciendo”, dijo. Y aclaró que el músico trabaja mucho por construir su carrera y más aún en lugares donde no hay tanto espacio para la industria de la música.

Así que las frustraciones lo llevaron a enterrar su más grande anhelo. “Renuncié a la música, estaba frustrado, triste porque no me salían los proyectos que había planeado. Me costó mucho, pero llegué al punto de dejar todo, me desconecté”, recuerda sobre aquella decisión que tomó en 2019.

Hasta que el año pasado, durante un viaje, unos amigos lo incentivaron a tocar la guitarra. A duras penas y con pocas ganas, Jhonny volvió a cantar y reconectar con su gran pasión. Y así, lo que hace un tiempo parecía un proyecto truncado y obligado al olvido, hoy representa el inicio de una prometedora carrera artística.

A los pocos meses se animó a inscribirse al casting -también por obra de un amigo y su familia que lo motivaron- y tras varios filtros, idas y vueltas, quedó seleccionado.

Con su voz deleitó al jurado del programa conducido por Marley y fue elegido entre más de 4 mil personas. El casting se llevó a cabo en Corrientes, en una instancia regional que reunió a postulantes de Misiones, Formosa y Chaco y la vecina provincia.

“Es una experiencia hermosa y hasta abrumante porque es un megadespliegue el que se realiza, es gigante el escenario, la producción, la puesta en escena, todo”, relató sobre la audición. “Hay muchos filtros para llegar hasta las cámaras y participar del programa. En el casting había muchísimas personas y de todas esas se eligieron a siete, soy el único de Misiones”, adelantó sin poder dar más detalles de su presentación.

Una vez seleccionado, volvió feliz a su hogar, junto a sus padres Inés y Daniel y sus dos hermanos menores. Allí se sigue preparando y distribuye su tiempo entre trabajo y proyecto musical (Jhonny pasa la mayor parte del tiempo en Corrientes porque trabaja trasladando camiones 0km a varios puntos de la Argentina y otros países).

En tanto, la producción de La Voz se encarga de su traslado y estadía cada vez que deba presentarse en el programa o los ensayos. “Ellos costean todo”, dijo el joven que además de pulir el género melódico, últimamente también trabaja en un tipo de música más actual y juvenil. “La idea es tener una formación más completa, así que también exploro el rock y la música que se escucha ahora”, señaló.

Sobre su participación en La Voz y la importancia de haber quedado entre los seleccionados, refirió que es un programa “que no solamente te da la oportunidad de mostrar tu talento sino también contar tu historia, mostrar un poco lo que sos y compartirlo con el mundo”.

“Independientemente de cómo te vaya en el certamen, esta es una oportunidad única para que un montón de personas en todo el país puedan escucharte. Es algo único”, reflexionó quien representará a la Tierra Colorada y se abre camino con empeño y entusiasmo.