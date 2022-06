La China y Rusherking disfrutan de sus vacaciones

martes 28 de junio de 2022 | 6:00hs.

Desde el fin de semana pasado, la China Suárez y Rusherking se encuentran disfrutando de sus vacaciones en la Riviera Maya. Los dos comparten algunos detalles de su estadía y demuestran cómo va creciendo la pareja. Y este domingo no fue la excepción: ella le dejó un romántico mensaje en una publicación.

El cantante subió una foto donde se lo puede ver a bordo de un yate y cumpliendo todas las normas de seguridad. “El chaleco porque no sé nadar”, comentó en la publicación. Apenas vio esa frase, la actriz le contestó: “Tranquilo, yo te rescato”. Una respuesta que rápidamente tuvo más de seis mil “me gusta” en Instagram.Además, tanto el trapero como la ex Casi Ángeles subieron una postal donde volvieron a mostrarse muy enamorados.

Lo cierto es que la relación crece a pasos agigantados. A menos de dos meses de que se confirmara su noviazgo, el viaje a México deja en claro que atraviesan un gran momento. Sus publicaciones no dejan lugar a dudas.

Además, al haberse lanzado como cantante solista, Eugenia la China Suárez trabaja en su segundo single. La semana pasada filtraron un fragmento del que sería el próximo tema y algunas frases llamaron la atención: ¿refiere a su escandaloso affaire con Mauro Icardi?

Al aire de LAM, Ángel de Brito anunció: “Vamos a presentar un tema que nos dicen que sería el nuevo de la China Suárez” El tema dice: “Lo mío es cosa mía, lo tuyo es antasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo”.