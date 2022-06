“Quedó inconsciente y no reaccionaba” dijo la mamá de la nena que recibió la descarga eléctrica en el Parque de Diversiones

lunes 27 de junio de 2022 | 14:58hs.

Lo que tenía que ser una salida de diversión se convirtió en una pesadilla para una nena de 11 años que recibió una descarga de una baranda que protege uno de los juegos de un Parque de Diversiones ubicado en la ciudad de Posadas. Luego de ser atendida en el hospital Ramón Madariaga, la niña identificada como Belén, fue dada de alta y afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

“La descarga se dio cuando ella tocó a la baranda que protege los autitos chocadores”, manifestó la mamá quien relató en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, lo sucedido.

“Todo comenzó cuando mi nene entró a jugar en los autitos chocadores y nosotros con mi nena dimos la vuelta para poder grabarlo, cuando saco el teléfono nos acercamos a la barandilla y ella se apoyó, inmediatamente veo que se desvanece, se desmayó y quedó inmóvil”, relató la mujer sobre el horrible momento.

Y agregó “en la parte donde ella apoyó el brazo la barandilla estaba pelada, allí recibió la descarga y cayó al suelo inmóvil, no reaccionada, estuvo varios segundos así, yo la sacudía y le pedí ayuda a un señor que estaba al lado nuestro para que me ayudará a ponerla de pie”, dijo la mujer y añadió “por casualidad en el lugar había una cardióloga quien la asistió, le tomó el pulso y de a poco mi nena fue abriendo los ojos, pero no se podía mover, la descarga la dejó inmóvil” sentenció.

Ya en el hospital, luego de ser atendida, la menor fue dada de alta con las recomendaciones de tomar “pastillas para los dolores en caso de tenerlos, que haga reposo y que la lleve a controlar porque a ella le dolía las manos ya atrás de la cabeza en la parte de la nuca”, manifestó.

Indignada la mujer contó que desde el parque ubicado en el predio lindante a la terminal de ómnibus quisieron desligarse de la responsabilidad, afirmando que lo sucedido “era imposible”.

“Yo sólo pedía que ayuden a mi hija, mientras ellos decían que no podía ser que el juego le diera la descarga, mi nena tenía las manos negras y sobre eso respondieron que ‘capaz ella estaba cargada’”, comentó.

Por último la mujer contó que su hija salvó su vida porque afortunadamente la descarga ingresó por una mano y salió por la otra, “eso se dio porque llevaba puesta una zapatilla, porque si tenía otro tipo de calzado no sabemos cómo iba a terminar todo”, cerró la mujer que afirmó que iba a realizar la denuncia para que el episodio vivido con su nena no vuelva a pasar.