Llegarán a Misiones 29.250 vacunas anticovid Sputnik V

lunes 27 de junio de 2022 | 8:26hs.

En el marco del esfuerzo permanente por alcanzar a la mayor cantidad de personas posible con las dosis de primer y segundo refuerzo contra el Covid-19, Argentina recibió el viernes 1.044.250 dosis de la vacuna Sputnik V formuladas localmente por el laboratorio Richmond, lo que permite seguir fortaleciendo el alcance del Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19.

Se trata de la primera entrega de un lote de 1.426.000 dosis de Sputnik V que estará completando el laboratorio Richmond en la próxima semana. Las dosis tienen como objetivo ampliar la disponibilidad de plataformas de vacunas en todo el territorio nacional.

De ese total, llegarán a Misiones 29.250 dosis. Según el Monitor Público de Vacunación dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, la provincia ya recibió desde el inicio de la campaña anticovid, en diciembre de 2020: 2.820.711 dosis.

Se aplicaron 2.144.496 vacunas, de las cuales 952.224 corresponden a primera dosis; 803.914, segunda dosis; 133.102 son de adicional y otras 247.685 son de refuerzo.

Las vacunas serán distribuidas esta semana a las jurisdicciones en relación a los requerimientos de las mismas. Así, 403.875 dosis se enviarán a Buenos Aires, 70.000 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9.000 a Catamarca, 28.125 a Chaco, 14.625 a Chubut, 86.625 a Córdoba, 25.875 a Corrientes, 31.500 a Entre Ríos, 13.500 a Formosa, 18.000 a Jujuy, 7.875 a La Pampa, 9.000 a La Rioja, 46.125 a Mendoza, 15.750 a Neuquén, 16.875 a Río Negro, 32.625 a Salta, 18.000 a San Juan, 11.250 a San Luis, 9.000 a Santa Cruz, 81.000 a Santa Fe, 22.500 a Santiago del Estero, 4.500 a Tierra del Fuego y 39.375 a Tucumán.

Esta nueva entrega se suma a las 6.296.125 Sputnik V que ya había entregado el laboratorio, alcanzando así la recepción de 7.340.375 dosis de esta vacuna formulada en territorio nacional.

El contrato inicial firmado con Rusia por 30.000.000 de dosis, queda un saldo de 7.593.990 que no se han pagado y se requerirá en función de las necesidades del país.

Refuerzo

Los expertos hacen hincapié en la importancia de la vacunación y sobre todo en las dosis de refuerzo. “La vacuna evita las internaciones, las muertes de los pacientes de riesgo”, había manifestado en diálogo con El Territorio Liliana Arce, jefa de Infectología del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro. “Si me hice una tercera dosis pero pasaron cuatro meses, me tengo que hacer una cuarta dosis y hay que tratar de cumplir con eso y con el barbijo. Todo el mundo aflojó, pero es una herramienta que en los lugares cerrados no deben dejar de tener”, aseveró la especialista instando a la comunidad a vacunarse. La pandemia no terminó.

En Misiones, la aplicación de la cuarta dosis está liberada para toda la población adolescente, joven y adulta, indistintamente de si tienen o no comorbilidades.