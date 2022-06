Sigue grave el chico de 17 años que habría intentado suicidarse en la celda

lunes 27 de junio de 2022 | 6:03hs.

Nélida Ferreyra se aferra a su fe cristiana y reza por la recuperación de su hijo, un menor de 17 años que se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Samic de Oberá tras un presunto intento de suicidio cuando estaba alojado en la comisaría de Campo Grande.

Por orden del Juzgado de Paz local, el adolescente debía cumplir 20 días de arresto por una contravención, ya que un vecino lo denunció por escuchar música a alto volumen.

“Los médicos me dicen que Gabriel está muy grave, pero confío en que Dios hará el milagro”, aseguró esta mañana mientras aguardaba el horario de visita en la UTI.

Según la información suministrada por la Policía, alrededor de la 0.30 de ayer el llavero de guardia de la comisaría de Campo Grande solicitó apoyo en el sector de celdas de detenidos al constatar que Gabriel Alexander P. (17) intentaba quitarse la vida ahorcándose con una colcha tipo polar.

Fue así que los uniformados ingresaron a la celda, desataron la colcha y trasladaron al menor a la Unidad Sanitaria local, donde fue examinado por la médica Paula Dedios quien diagnosticó “taquicardia” y derivó al paciente a Oberá para una mejor evaluación y tratamiento.

Ya en el Samic, fue ingresado por guardia de emergencia y debido a su delicado estado permanece en la UTI. La méddica Mariana Rippel diagnosticó que “el paciente se halla en respirador, está hemodinámicamente inestable y su pronóstico es reservado”.

Dudas de la madre

En tanto, en diálogo con este medio, la madre del menor dudó de la versión policial y aseguró que su hijo le contó que había sido golpeado por policías.

“Tengo muchas dudas sobre lo que pasó en esa celda porque mi hijo me contó que los policías le pegaron mucho en la cabeza. El miércoles de la semana pasada le pasaron al Juzgado de Paz y le dieron 20 días de arresto por contraventor. Cuando estaba sentado en el Juzgado pude cruzar unas palabras con él y en voz baja me dijo: ‘Mami, no me dejaron marcas en el cuerpo, pero la cabeza tengo hecho un globo y me duele mucho. No te puedo contar más nada, pero cuando salga quiero hacer una denuncia’. No podía hablar más porque había cuatro policías ahí”, señaló Ferreyra.

Precisó que el adolescente fue detenido el lunes pasado. En tanto, exhibió un audio en el que otro joven le comentó que un policía, identificado por su apellido, le pegó a su hijo una patada en la cabeza, lo que le ocasionaba un intenso dolor.

“Le pedí a los médicos que le hagan una tomografía, pero no sé si le hicieron. Mi miedo es que tenga algo en la cabeza porque no fue la primera vez que le pegaron y estaba con mucho dolor. Le dieron muchas golpizas, pero por miedo nunca denunciamos”, indicó.

Anticipó que mañana recurrirá a la fiscalía de instrucción en turno para denunciar los presuntos abusos.

Sumario interno

También salió al cruce de la información policial que indica que el menor estaba alojado solo en una celda.

Al respecto, la progenitora mencionó que “el miércoles le llevé abrigos, me hicieron pasar y vi que estaba en la misma celda con otros presos mayores. Es mentira que estaba solo”.

Reconoció que el menor consume drogas y posee antecedentes por delitos contra la propiedad, aunque su último arresto obedeció a una contravención.

En tal sentido, desde la Policía se informó que Gabriel Alexander P. estaba cumpliendo 20 días de arresto, conforme Oficio 675/22, no redimible por multa por ser “reincidente en causas contravencionales y registra antecedentes judiciales por delitos contra la propiedad”.

Por otra parte, atento a la gravedad del hecho, el juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, ordenó que la División Policía Científica realice las pericias de rigor y se proceda al secuestro de la colcha utilizada en el presunto intento de suicidio.

Además, ordenó que se recepcione declaración testimonial a los trece detenidos que se hallan alojados en la dependencia y al personal de guardia.

Por su parte, la Jefatura de la UR XI inició la instrucción de un sumario administrativo interno para deslindar las responsabilidades del caso.