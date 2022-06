Promueven conocer la tecnología y potencial de las criptomonedas

lunes 27 de junio de 2022 | 6:04hs.

En el marco del Emprender Misiones, un evento que premia los proyectos de emprendedores locales y que organiza todos los años la Confederación Económica de Misiones, el último viernes se realizó una presentación sobre el uso de las criptomonedas en el mundo.

En las presentaciones Juan Pablo Comparín, un joven contador oriundo de Virasoro y radicado en Posadas, relató su experiencia con el manejo de criptomonedas y brindó algunos tips para quienes quieran incursionar en la temática. Luego Tomás Fernández, un emprendedor cripto de Mar del Plata, explicó las oportunidades de inversión que presentan las criptomonedas y oportunidades de nuevos negocios a través de los NFT.

“Soy contador, estudié en Misiones y después me especialicé en lo que es el mundo cripto hace un año y medio. Fundé una consultora cripto aquí en Posadas y ahora estoy trabajando para una empresa española que se especializa en la tokenización (cifrado o protección) de activos”, explicó Comparín en diálogo con El Territorio. Sobre su interés sobre las criptomonedas recordó que fue atraído por la mayor posibilidad de usos que permiten sobre el dinero físico.

“Cuando empezaron a salir las criptomonedas me interesó que su emisión no es descontrolada y sobre todo que no dependen de gobiernos o de bancos. Las criptomonedas nacen de la libertad que busca la gente para llevar y hacer con el dinero las cosas que se quiera hacer”, resaltó.

Sobre el momento actual de las criptomonedas, el joven profesional observó que si bien hay caídas de valor, esto no deja de ser un momento dentro de la evolución de este tipo de capital.

“En este momento se conoce que estamos en un mercado bajista, Pero en general el mundo está en un momento bajista, no sólo las criptomonedas. Se vio por ejemplo con las acciones de Mercado Libre como cayeron, muchas empresas se desplomaron. Las criptomonedas no dejan de ser un capital de riesgo como muchos otros”, comparó.

Observó que la tendencia a tener más en cuenta los pagos con criptomonedas se está imponiendo. “En el mundo es una actividad que no paró de crecer, en Buenos Aires por ejemplo se hacen más eventos sobre criptomonedas, aquí en Posadas todavía no se habla tanto pero es algo que se viene”, analizó.

Por su parte Tomás Fernández, recordó que su interés por las finanzas cripto nació por la rentabilidad que prometían y luego por el conocimiento que permiten ir adquiriendo. “Estuve tradeando con acciones dos años en el Merval (mercado argentino) y luego hice operaciones con acciones en el mercado estadounidense. Ahí fui conociendo la operatoria con las criptomonedas que prometían mayores rendimientos y decidí especializarme en su manejo. Mi primer interés fue por el dinero, pero luego me terminé enamorando de la tecnología que hay de por medio”, recordó.

Consideró así que “la gente que se mete en el mundo cripto primero lo hace con la posibilidad de ganar más dinero, pero después los que se terminan quedando son los que le ven una utilidad en el día a día. En mi caso por ejemplo logré unir una pasión con el mundo cripto y el desarrollo de los NFT (activos digitales que se pueden comerciar) para desarrollar un emprendimiento”. Recordó que con la expansión del mundo cripto se crean nuevas necesidades y ahí pueden haber nuevas oportunidades laborales. “La realidad es que el mercado cripto se puede explotar laboralmente, no sólo comprando y vendiendo monedas. También se buscan psicólogos, programadores, contadores que sepan operar con criptomonedas”.

Destacó que en la búsqueda del conocimiento es importante entender las razones que hacen que las operaciones de criptomonedas funcionen.

“Me parece muy importante entender la tecnología que hay detrás y como funciona, eso es el blockchain. Hoy hay que ser un poco autodidacta, además hay muchas trabas con el idioma, porque generalmente la información llega primero en inglés, así que lo que veas en español ya va a estar filtrado. Esta limitación me motivó a aprender a hablar en inglés para dominar un poco más las fuentes de información”, ejemplificó.





