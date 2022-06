Federal A: Crucero buscará recuperarse en su visita a Juventud Antoniana

domingo 26 de junio de 2022 | 12:30hs.

La era Ricardone tiene una parada importante en Salta cuando Crucero visite desde las 16.30 a Juventud Antoniana, en el mítico Padre Martearena. Sin dudas será una prueba más que importante para encontrar la identidad del equipo y de paso levantar vuelo en la zona norte del Federal A.



El encuentro le dará continuidad a la 16ª fecha y contará con el arbitraje de Pablo Núñez (San Juan).



No es un momento agradable para el equipo misionero que lleva dos derrotas al hilo en tres presentaciones con el técnico chaqueño. El desarmado del mediocampo que había logrado un desempeño interesante con Pico Salinas trajo aparejados problemas serios de conectividad; además se sumaron graves desajustes defensivos.



Pero Ricardone todavía está en búsqueda de su once ideal por lo que el crédito es considerable, aún más teniendo en cuenta que fue la apuesta de la dirigencia para reemplazar a Salinas cuando el torneo le sonreía a Crucero. Una apuesta que por cierto fue arriesgada por la casi nula experiencia del DT.



Así las cosas, el equipo hoy no podrá contar con los zagueros Daniel Abello y Lautaro Brienzo, suspendidos por expulsión, y el comando técnico tendrá que resolver cambios posicionales para llenar espacios clave justo en un sector que viene con serios inconvenientes en la pelota parada. A esto se le suma la lesión de Adrián González.



La buena noticia pasa por la habilitación de sus dos últimos refuerzos: el arquero Leonel Garcete y el delantero paraguayo Osmar Fernández.



Santos en deuda

En la vereda de enfrente Antoniana pasa por un presente desalentador con una sola victoria en diez presentaciones, números en rojo que lo depositan en los últimos escalones.



Los Santos lograron el ascenso la temporada pasada pero todavía están lejos de acomodarse en el Federal A. Como noticia principal el entrenador Pablo Martel tendría en mente ubicar al delantero posadeño Julio César Cáceres en el once titular.