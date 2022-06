Sospechoso de homicidio y exconvicto volvió a caer por otro violento ataque

domingo 26 de junio de 2022 | 11:00hs.

Durante varios meses, el ex convicto por delitos federales Raúl Alberto "Pacaá" T. (42) estuvo en la mira de la Justicia de Puerto Rico como único sospechoso del asesinato del puntano Jorge Eduardo Bustos (35), quien fuera hallado muerto a tiros en medio de un pinar de Garuhapé a fines de febrero de 2020, homicidio que hasta el momento no pudo ser esclarecido.



Por falta de elementos fuertes en su contra, meses más tarde, el hombre recuperó la libertad en el marco de ese expediente, pero cuando buscaba acelerar los trámites para obtener la falta de mérito y posterior sobreseimiento en ese grave hecho, recientemente volvió a ser protagonista de otra violenta secuencia.



En este caso fue detenido por apuñalar a su cuñado y lesionar a otros integrantes de su familia durante un cumpleaños que se desarrolló hace una semana en el barrio San Miguel, de Puerto Rico.



De acuerdo a los datos recabados con fuentes que intervinieron en el último episodio protagonizado por Pacaá, el exconvicto provocó una importante lesión a su cuñado en medio de una discusión en donde también resultaron lesionadas su propia hermana y madre, quienes intentaron detenerlo en medio del violento arrebato.



Como consecuencia de ese ataque, el lesionado de arma blanca tuvo que ser hospitalizado en un centro asistencial de la zona y por fortuna su vida no corre riesgo, aunque de acuerdo a los primeros testimonios en el lugar del hecho recolectados por la Policía, el agresor fue decidido a lesionar gravemente a su familiar. Esto podría acarrearle una posible imputación por tentativa de homicidio por parte de las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno local.



Los voceros añadieron que el arresto de Raúl Alberto T. (42) se produjo días después del ataque, durante un allanamiento ordenado por la Justicia y en otro punto de la localidad. En ese marco, los pesquisas secuestraron el arma blanca tipo puñal utilizada en el hecho.



Compañeros de celda

La implicancia de Pacaá en la investigación por el asesinato de Jorge Eduardo Bustos (35) tiene que ver con que el exconvicto fue una de las últimas personas que vio con vida al puntano en Puerto Rico, durante la tarde del viernes 28 de febrero de 2020.

Pacaá y Bustos se conocieron purgando condena en el Penal de Loreto. Foto: Policía de Misiones

Dos días después, en horas de la noche, un vecino que recorría una zona de montes, halló el Volkswagen Gol de Bustos y a pocos metros el cadáver del hombre con dos balazos en una zona de pinares de Garuhapé.



Horas después de conocerse el homicidio Pacaá fue detenido por la Policía de Misiones y tras un allanamiento en su vivienda se incautaron varias prendas de vestir y otros elementos de importancia para la causa.



Días más tarde, durante su declaración indagatoria ante el titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez, Pacaá admitió que mantenía un vínculo amistoso con Bustos. Aclaró que la relación se forjó durante el lapso en que ambos compartieron pabellón debido a las distintas condenas por delitos federales que los dos purgaron en prisión.



Contó que incluso la víctima pasó año nuevo de 2020 con su familia debido a la confianza que se tenían el uno al otro.Durante su declaración, el detenido narró que la víctima llegó después del mediodía de ese viernes a su vivienda, desde Posadas, y que almorzaron juntos.



Señaló que previo a esto, Bustos llevó el Volkswagen Gol en el que se movilizaba a la casa de otro vecino en Puerto Rico debido a que el auto no tenía los papeles en regla y que por ello prefirió evitar cualquier problema con la ley.



Siempre desde el relato del sospechoso, Bustos pasó varias horas en casa de Pacaá hasta alrededor de las 17, cuando comentó al dueño de casa que debía salir un rato para “hacer un trabajito”.



Sobre esto último, el declarante dijo desconocer con quiénes se encontraría su amigo y que sólo sabía que Bustos debía buscar el auto. En su coartada, el detenido dijo que se ofreció a llevar a la víctima hasta el lugar donde debía acudir, pero que el puntano se negó. Con este relato, el sospechoso buscó despegarse del crimen y apuntaló su tesis al afirmar que durante todo el fin de semana no se movió de su vivienda.