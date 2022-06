ONG trabaja con 30 familias de adictos ante avance de las drogas

domingo 26 de junio de 2022 | 13:30hs.

Las adicciones duelen, destruyen hogares, familias y vidas. Muchas personas no logran entender cómo pasó, en qué momento entraron a sus hogares y necesitan ayuda para sobrellevar el problema y aprender que para salir del flagelo es necesario vivir un día a la vez.



Es así que en busca de ayuda al tropezar con el problema de un ser querido, quien vivió en Paso de los Libres donde existía la ONG Amor Exigente. Al recibir asistencia, ella fue la persona que, junto a otras que pasaban por la misma situación, fundó el grupo Generación Amor Exigente en Puerto Iguazú y donde actualmente acuden 30 familias desesperadas en busca de ayuda para sus familiares inmersos en las drogas.



En Iguazú, el grupo cumplió tres años el 23 de junio pasado. Empezaron sus reuniones en 2019, cuando se juntaban todos los sábados en el predio de una escuela en barrio Villa Alta. Lograron sólo nueve meses de actividad presencial hasta que la pandemia de Covid-19 irrumpió de lleno.



Luego de dos meses de aislamiento, el grupo debió adaptarse al contexto y realizar reuniones virtuales. Pero en el último tiempo retomaron la presencialidad con reuniones gratuitas y abiertas todos los martes de 20 a 22 en ATY Arandú, calle Bernabé Méndez 380, de la Ciudad de las Cataratas.



“El trabajo que llevamos adelante como voluntarios es acompañar a las familias con problemas de adicciones en base a doce principios que son trabajados uno por mes en varias reuniones. Cada reunión semanal dura dos horas y donde primero se trabaja el tema del día y luego trabajamos en grupo sobre las metas semanales de cada participante, se pone como objetivo comenzar a salir y a mejorar su vida y por qué no salvarse”, explicó a El Territorio Ángela Bruera, una de las voluntarias.



Los principios de Amor Exigente son, en realidad, valores perdidos en el tiempo basados siempre en la familia, que alientan a los participantes a actuar en vez de sólo hablar. Desde allí construyen la cooperación familiar y comunitaria y desalientan la agresividad y la violencia.



“Nosotros no aconsejamos, recomendamos hacer o poner en práctica ciertas cuestiones que nos ayudaron. Acá llegan personas quebradas y desesperadas, muchos creen que tenemos soluciones mágicas y no es así, es un proceso de aprendizaje que nos lleva a cambiar y salvarnos, mantenernos sobrios y serenos para enfrentar los problemas”, explicó Gabriela .



“Trabajamos en sigilo, nada de lo que se habla en el grupo se exterioriza. Ni entre nosotros hablamos de los problemas de las personas que asisten, no conocemos más allá del problema, incluso si alguna persona que fue a las reuniones no nos saluda por la calle, no nos molesta porque somos un grupo de ayuda que busca el bien común de forma gratuita”, explicó Fabián Ávalos.



Para mayor información los interesados pueden comunicarse al 03757-15403011.



Sobre la ONG

Amor Exigente tiene sus inicios en los años 70 en Estados Unidos, bajo el nombre Tough Love, movimiento liderado por David y Phyllis York, un matrimonio estadounidense con tres hijas envueltas en las drogas.



En tanto, el padre Haroldo J. Rahm, jesuita nacido en Texas, Estados Unidos, que vivía en Brasil desde 1964 y había hecho de su vida una de servicio a los jóvenes, mantenía en Campinas, San Pablo, una comunidad terapéutica para dependientes de alcohol y otras drogas.



A comienzos de los años 80 tomó conocimiento de esta propuesta estadounidense, inmediatamente la adoptó expandiendo el método a Brasil, Uruguay y llegó a la Argentina en 2004.