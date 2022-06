Vecinos de Guaraní marcharon para pedir justicia por víctimas de abusos

domingo 26 de junio de 2022 | 6:03hs.

Habitantes de la localidad de Guaraní volvieron a manifestarse para reclamar justicia para las dos víctimas (una de ellas menor de edad) de abuso sexual cometidos hace poco más de dos semanas y en paralelo, expusieron el pedido de más seguridad y presencia policial en las calles de la comuna.



Sucedió durante la tarde de ayer. Más de medio centenar de vecinos, principalmente mujeres empáticas con el sufrimiento de las víctimas, se concentraron frente al edificio municipal y desde ese punto, exhibiendo carteles, caminaron hasta la comisaría donde trataron de hablar con el jefe, Eduardo Giménez, pero como no estaba en la dependencia, volvieron a sus casas sin las respuestas que pretendían.



“Sabemos que la causa está en la Justicia en Oberá, pero queremos que el jefe nos explique por qué la Policía actuó tan displicente cuando aquel domingo llamamos desesperados por eso que le hicieron a mi hija, y conociendo al detalle la gravedad de la situación no quisieron tomarnos la denuncia”, reclamó enojado el papá de la joven de 21 años que según la denuncia sufrió un abuso grupal, ataque por el cual hay dos detenidos, uno de ellos su propio primo.



De acuerdo a lo que detalló el padre, posterior al ultraje su hija fue abandonada frente a su casa, semidesnuda y apenas cubierta con una manta, a las 8 del domingo 12.



“Mientras la mamá trataba de calmarla porque no podía hilvanar palabras, estaba en shock, llamé a la Policía, que llegó a la casa, pero dijeron que no se podía denunciar aún. La llevamos al hospital en una ambulancia pero tampoco los médicos avisaron a las autoridades, como es protocolo ante este tipo de casos, y así nos mandaron a la casa de nuevo”, recordó el hombre.



En esa línea añadió que “recién el lunes y porque insistimos en la comisaría ellos reaccionaron, pero encima no nos dejaron ingresar con mi hija al momento de la declaración sabiendo que seguía estando mal por todo lo que le hicieron y las drogas que le dieron”.



Hoy, al momento de ingresar a la dependencia policial, se toparon con las puertas trabadas desde adentro. Finalmente fueron recibidos por un uniformado que les suministró el número de causa e informó que el sumario fue caratulado como abuso sexual simple.



Por su parte, el abogado querellante, David Mousquere, explicó a este medio que “existen muchos interrogantes por lo que junto a la familia vamos a seguir de cerca el avance de la investigación con la esperanza de que todos los que estuvieron involucrados rindan cuentas ante la justicia”.



Los vecinos decidieron volver a manifestarse la semana que viene, pero esta vez un día de semana y en horario matutino, para exigir respuestas a las autoridades comunales. “Esto no es nuevo en la localidad, la violencia, la inseguridad, los robos, el consumo de drogas, todo va en aumento y es necesario que las autoridades se involucren y hagan algo al respecto”, insistió una señora mientras caminaba de la mano de su pequeña hija.



Dos violaciones, una grupal

Como viene publicando este matutino, una de las víctimas tiene 15 años y el ultraje fue cometido en un baldío ubicado a media cuadra del edificio municipal. La segunda víctima tiene 21 años y fue abusada en manada, según denunció.



Los casos se entrelazan porque las víctimas dijeron haber sido drogadas por sus agresores mediante el consumo de bebidas alcohólicas, según se desprende de las respectivas declaraciones que hicieron en sede policial.



El primer hecho se registró en la madrugada del pasado domingo 5 de junio y el expediente por abuso sexual con acceso carnal se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.



Por el caso fue detenido un hombre de 23 años que coincide con la descripción brindada por la menor. En el lugar donde se produjo el abuso la Policía encontró su billetera con su DNI, lo que complicó su situación procesal.



Esa madrugada, alrededor de las 3, una persona se acercó a un efectivo policial que se encontraba de servicio adicional en un local bailable y le señaló que en inmediaciones al polideportivo municipal había una jovencita desnuda y desorientada.



Luego de estar frente a la dependencia policial, los vecinos fueron hasta el Juzgado de Paz. El uniformado constató la situación y la menor le dijo que abusaron de ella, al tiempo que brindó detalles físicos y de la vestimenta del sospechoso.



En cercanías del lugar encontraron el short de la chica y una billetera. Minutos más tarde, sobre ruta nacional 14, detuvieron a un hombre con las características dadas y se constató que se trataba de Alejandro C. (23), coincidente con el DNI hallado en el lugar del abuso.



La misma madrugada del 5 de junio, la menor fue trasladada junto a su madre al Hospital Samic de Oberá para evaluación y tratamiento específico en caso de abuso sexual. Además se hallaba descompensada y desorientada por el consumo de sustancias que habrían puesto en la bebida.



Bebidas con droga

Este último aspecto coincide con el relato de la joven de 21 años que denunció haber sido víctima de una violación grupal el domingo 12. Los implicados serían por lo menos seis, entre ellos dos menores de edad. Dos fueron detenidos la semana pasada.



En la instrucción los acusados declararon que la chica estuvo con ellos consumiendo alcohol y luego se fue con uno de los jóvenes. Por su parte, en una ampliación de denuncia la presunta víctima ratificó que en un momento de la noche perdió la noción por algo que le habrían colocado en la bebida.



Luego de haber sido sometida sexualmente durante varias horas, aseveró la víctima, dos de los sospechosos la dejaron frente a su casa semidesnuda y cubierta con un cubrecama.



Fue asistida por sus padres y trasladada al Hospital Samic donde permaneció en observación debido a los golpes y excoriaciones que presentaba en diferentes partes del cuerpo.



Luego de ser atendida en el centro asistencial y recibir el alta, en horas de la tarde del lunes se acercó con sus padres a la comisaría para radicar la denuncia, en la que mencionó con nombres y apellidos a varios jóvenes: Y. V. (16), E. S. (17), L. F. (19), T. P. (17), su primo D. V. (20) y otros jóvenes de los cuales no conocía los nombres.