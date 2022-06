Moto GP: Bagnaia es protagonista en la Catedral de Assen

domingo 26 de junio de 2022 | 6:01hs.

El italiano Francesco Bagnaia, con Ducati, se quedó ayer con la pole -por segundo fin de semana consecutivo- en el Gran Premio de Países Bajos de Moto GP, que se corre hoy en Assen, Holanda, por la 11ª fecha del campeonato de la especialidad.



Con una sucesión de vueltas rápidas que le permitieron romper el récord del trazado neerlandés, Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) volvió a dominar la tanda clasificatoria al igual que había ocurrido hace siete días en Alemania y se quedó con la pole position.



El turinés Bagnaia estableció un tiempo de 1m31s504 para recorrer los 4.542 metros del trazado de Assen, conocido como la Catedral del motociclismo, uno más que importante pensando en la chance de revancha de lo sucedido el domingo pasado en Sachsenring, caída incluida, si no quiere que Fabio Quartararo se siga escapando en el campeonato.



Bagnaia, del equipo oficial Ducati, se impuso en una tanda en la que no pudo liderar sino hasta los últimos minutos en los que estuvo en pista, pero en ese lapso alcanzó para marcar no solo uno sino dos récords de vuelta para ser el nuevo rey de Assen.



Hoy, a las 9 (por Espn), se pondrá en marcha la carrera, a 26 vueltas.