Crimen en el barrio Sol de Misiones: “Murió un inocente, un trabajador”

domingo 26 de junio de 2022 | 6:06hs.

Cuando el día iluminó el barrio Sol de Misiones, en Posadas, descubrió las calles manchadas de sangre, dolor y destrozos de una vivienda. Descubrió la muerte. Un joven de 23 años fue asesinado a puñaladas y se sumó a la luctuosa lista de fallecidos por homicidio en lo que va del año en Misiones, que ya llegó a los 42, contando cuatro femicidios. Trece ocurrieron en Posadas.



Las cifras evidencian un incremento exponencial respecto de 2021, en el cual se registraron en total 38 homicidios, siete de ellos en Posadas. El 2020, en año de pandemia, fueron 52 las muertes violentas, marca que -lastimosamente- muy posiblemente será alcanzada a este ritmo.



En este último caso, la víctima fue identificada como Carlos Norberto Silva, un trabajador de una empresa de construcción que pasó sus últimos momentos bebiendo con amigos. Una pelea en medio de la noche, a escasos metros de la Comisaría Vigésima, terminó con él sin vida en medio del empedrado.

La víctima falleció a pocos metros de la Comisaría Vigésima. Foto: Federico Gross

Efectivos de la Policía de Misiones detuvieron por el hecho a José Luis C. (42), también vecino del barrio, como el presunto autor material del hecho. Las testimoniales lo señalan directamente y, además, cerca de su casa se incautó la que sería el arma homicida.



Por esta razón se cree que el crimen estaría resuelto, más allá que aún queda un largo proceso judicial. Al respecto, las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, siguieron de cerca los procedimientos y ordenaron que el cuerpo sea trasladado a autopsia a la Morgue Judicial.



La información preliminar indica que la víctima falleció de dos certeras puñaladas que le causaron la muerte en el lugar de los hechos, casi inmediatamente. Cuando la ambulancia llegó a la escena el joven yacía sin vida.



Testimonios

En un breve diálogo con El Territorio, Gabriela, hermana de la víctima, comentó que el ataque se dio cuando toda su familia dormía. “Él estaba compartiendo una reunión con mi esposo y otros dos amigos del trabajo cuando pasó todo. Yo a este hombre no lo conozco, pero los vecinos sí”, refirió respecto al señalado agresor.



Y agregó sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque: “Ellos fueron a comprar algo y ahí él -el acusado- sale y de pesado nomás lo ataca. Como él (Carlos) estaba muy cansado, se aprovechó”.



La entrevistada confió que Carlos era el menor de tres hermanos y que tenía dos hijos pequeños.



Por otro lado, otro allegado a la familia indicó que el detenido es conocido en el vecindario por constantes hechos de violencia. Refirió que ya registra varios ataques de arma blanca a otros vecinos y que incluso, tiempo atrás, el detenido fue denunciado por un supuesto caso de abuso sexual.



Señaló que el hombre trabaja en la municipalidad y que también cumpliría funciones como cuidador de una escuela. El consumo en exceso de alcohol, a su entender, siempre lo ponía violento y habría sido el detonante de la tragedia que tiene conmocionado al barrio.



Otra vecina que presenció el hecho, y que prefirió resguardar su identidad ante posibles represalias, indicó que ayer por la mañana tuvo que radicar una denuncia por amenazas ante la Comisaría Vigésima ya que antes de ser llevado a la celda, el detenido la amenazó de muerte delante de varios testigos.



Confió que tanto ella como otros vecinos ayudaron a la Policía. Avisaron que el atacante se había cambiado de remera y que había descartado el arma blanca en inmediaciones de su casa.



“Murió un inocente, un trabajador que nunca molestó a nadie, todavía no podemos creer, 23 años tenía”, lamentó.



Secuencia

El ataque se habría producido minutos antes de las 4 de la madrugada, a una cuadra de la seccional, en la esquina de la calle 131 A. Según reconstruyeron los familiares del joven, Carlos estaba compartiendo bebidas sobre la vereda, frente también frente a una canchita de fútbol.



Junto a él estaban su cuñado y otros dos amigos y compañeros de trabajo. Según indicaron vecinos consultados por este matutino, en un momento determinado los cuatro jóvenes fueron a otro sector del barrio con la intención de seguir tomando con una prima del fallecido. La joven vive frente a la casa del acusado, en un sector de asentamientos del barrio.



Al parecer, por circunstancias que aún se investigan, se habría producido un entredicho entre víctima y victimario que derivó en un golpe de puño de Carlos hacía el presunto homicida.



Ante esta situación, quienes acompañaban al chico intervinieron y lo persuadieron para abandonar el lugar. No obstante, en el momento en que regresaban al sitio donde minutos antes habían estado bebiendo, el presunto homicida regresó con un cuchillo y atacó a Silva con dos puntazos. Inmediatamente el joven cayó sobre la calle empedrada y comenzó a perder mucha sangre. Nadie pudo hacer nada para evitar el desenlace.



“Se examina cuerpo sin vida masculino, yace decúbito dorsal en la vía pública sin signos vitales. Dos heridas contuso penetrantes de tres centímetros compatibles con arma blanca”, fue el informe del médico policial.



Efectivos de la dependencia del barrio asistieron al chico en todo momento, mientras que instantes después, un grupo de vecinos aportó datos de la ubicación del atacante, quien terminó detenido en inmediaciones de su domicilio. Además, en la zona los investigadores dieron con un cuchillo manchado con sangre.



Tras la detención, la bronca de los vecinos por la muerte y los antecedentes del acusado se tradujeron en destrozos y saqueo de su vivienda. La improvisada casilla de madera fue destruida y gran parte de sus pertenencias fueron llevadas por diferentes personas.



De todas formas, ayer por la tarde los lugareños intentaban edificar nuevamente la estructura con la intención de que otro vecino, que padece una grave enfermedad, pueda tener un lugar donde quedarse. Es decir, la bronca y la muerte también mutaron a solidaridad.

En cifras

13 Trece asesinatos se registraron en lo que va del año en Posadas, mientras que todo el año pasado fueron siete los crímenes. En total van 42 en todo Misiones.