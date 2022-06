Cortes económicos y compras sólo para el día

domingo 26 de junio de 2022 | 6:04hs.

El consumo de carne vacuna en la zona de Eldorado sigue en descenso, aunque no con la misma velocidad que se dio en meses anteriores. Los consumidores lo reemplazan por carne de pollo y de cerdo, aunque no es uniforme y depende del tipo de clientela que tienen los comercios.



“En mi caso se nota una baja en el consumo de carne, pero no es tan significativa como en los meses anteriores”, expresó Alejandro, propietario de un supermercado mediano con carnicería.



“Es decir que bajó, pero no tanto. En cuanto al consumo de pollo y cerdo, que lo podría reemplazar, no aumentó mucho, te diría que es casi irrelevante, no es importante. El tema es que el pollo aumentó mucho en las últimas semanas, mientras que el precio de la carne se ha mantenido casi estable, un 4% debe haber aumentado. Entonces, la diferencia de precios se achicó. Pero eso es lo que me pasa a mí”, agregó.



En ese sentido, acotó que “lo que sí desde hace un tiempo se da es el reemplazo del consumo de la gente, pasando de la carne a otros alimentos”.



Diferente es el caso en una carnicería ubicada en un barrio de la ciudad. Julio, encargado del sector carnes, lo explica: “Acá sí se da bastante el cambio o reemplazo de carne. No tengo en la memoria los datos justos, pero el aumento de la venta de pollo y cerdo debe haber aumentado un 20% y el de la carne debe haber bajado por ahí también; eso en los últimos tres meses, tal vez un poco más, porque en el último mes las ventas en conjunto bajaron un poquito”.



“Lo que se da mucho es que la gente ya no compra para la semana o varios días. Compra lo que necesita ese día, y sólo los fines de semana, sobre todo los domingos, que nosotros abrimos, compran para hacer un asado. Durante la semana son pocos los que lo hacen, en esos días se venden los cortes más económicos que son usados para salsas o guisos. Y en esos fines de semana también son raras las ventas grandes. El problema es fácil, no hay plata y la gente la cuida, y si a alguno le sobra algo, no lo gasta en comida sino en tratar de comprar algo más durable como una estufa o ropa, no algo que se consume enseguida”, añadió.



Y seguidamente, expuso: “En general te diría que no hay un descenso en el número de clientes que tenemos, pero sí en la cantidad que compran”.

