Productores van menos días a las ferias por falta de gasoil

domingo 26 de junio de 2022 | 6:04hs.

El aumento en el precio del combustible en las últimas semanas trajo consigo importantes consecuencias en todos los sectores.



Este panorama se agudizó puntualmente además por el faltante del gasoil, lo que deriva en un dolor de cabeza para aquellos que dependen de él y deben recorrer distintas ciudades en busca del producto.



Entre los que más sufren este escenario y deben afrontar las problemáticas se encuentran los productores que trabajan en las chacras y deben trasladarse de un municipio a otro para vender lo que cosechan.



En algunas localidades, donde se realiza la feria franca llegan colonos de otros pueblos, pero ante la escasez y la suba del diésel, cuesta cada vez más el movimiento de una comuna a otra para feriar. Por ello toman medidas para continuar.



Al respecto se refirió el productor Luis Lukasieviz, oriundo de la localidad de Gobernador Roca, quién se traslada cada viernes hasta Jardín América para vender lo que produce.



“Antes venía los martes y viernes, ahora por el tema del gasoil prefiero no subir el costo de lo que ofrezco y decidí venir solamente los viernes”, contó en diálogo con El Territorio.



El productor de Roca lleva distintos productos hasta Jardín América para vender y tiene una amplia clientela, por eso indicó que prefiere afectar lo menos posible el bolsillo de sus clientes y ajustarse de la manera que puede para seguir comercializando.



Entre los alimentos que suele llevar a la feria se encuentran cebollita de verdeo a 50 pesos, lechuga a 100 pesos el mazo y al mismo precio la acelga, además de otras hortalizas, frutas y alimentos.



“Esta es la oferta que hago por el momento y vamos a tratar de mantener aunque suba nuevamente el combustible, así el cliente llega a comprar conforme a los precios que se ofrece y luego evaluaré si puedo continuar con los viajes o no”, manifestó el productor.



Y seguidamente, apuntó a que también fue un tema que se habló en la comisión de la feria franca, que decidió mantener los precios hace tres meses.



“Esto se coordinó para no perjudicar al que llega para adquirir y en un futuro, mediante decisión de la comisión, si se evalúa aumentar el precio, habrá una suba, pero por el momento seguiremos sin modificar”, determinó.



Más demanda

El motivo por el cual Luis se traslada desde Roca a Jardín América es porque hay más compradores y puede tener más alcance con sus productos.



“Yo vendo mejor acá en Jardín, los clientes son muy buenos, siempre se van conformes con los precios y me llevo bien con cada uno, hasta me preguntan cuándo voy a regresar”, expresó en ese sentido.



A su vez contó que al ser una ciudad más poblada, se debe ofrecer más variedad de verduras, por ende hay mayor movimiento y el comprador consume más.



Al referirse a la situación del gasoil, remarcó que es una gran complicación, no sólo por el precio sino por el desabastecimiento, sobre todo para productores como él que deciden trasladarse para ofrecer los alimentos y trabajar.



“Hay semanas que me muevo desde el miércoles a ver en qué estación de servicio puedo cargar, incluso me pasó una vez que no conseguía, vine igual a Jardín América y acá unos amigos me dieron algo de gasoil para cargar a mi camioneta y volver a casa, ojalá esta situación no se vuelva a dar, que no haya faltante”, expresó.