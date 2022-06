Las mil formas y colores del monte, semilla del arte

domingo 26 de junio de 2022 | 6:00hs.

La artista visual Sandra Gularte presentó ayer en la Costanera de Posadas la instalación artística Contornos. No es calor es desmonte, una exposición de 70 semillas de cerámica que toman sus colores y formas de especies silvestres, nativas y criollas.



Esta intervención artística es parte de un trabajo de investigación que comenzó la artista hace algunos años en conjunto con un grupo de productores agrícolas de la zona sur.



El proyecto consiste en la recolección y catalogación de semillas encontradas en el monte o en la ciudad, que sean originarias de esta región o que aunque no sean originarias hayan sido custodiadas por generaciones de campesinos y adaptadas a este suelo.

Las semillas de cerámica son el fruto de una investigación. Foto: Nicolás Arce

“Trabajo con un grupo de jóvenes productores de San José y de Santa Inés, ellos recogen las semillas, las traen, tratamos de catalogar y saber más sobre ellas, hay algunas que son silvestres y aún no pudimos identificar, y yo las hago en cerámica, con colores y formas que tienen que ver con el suelo de Misiones y con la biodiversidad”, relató Gularte en entrevista con El Territorio.



El objetivo de esta propuesta es acercar a las personas -en este caso de la ciudad- la “infinidad de formas del monte y su riqueza”, indicó la artista. Y por ello, las semillas de la muestra no llevan nombre: “Yo pienso la intervención como un juego, en el que a través de las formas de las semillas, de los colores que varían mucho y que tienen que ver con la gama de colores de nuestro suelo, puedan ir reconociendo algunas que son más comunes de verse porque son parte del paisaje de la ciudad como las de los lapachos y que también se sorprendan con las semillas silvestres, que tienen alas o calados o cualquier otra forma increíble”.



En este juego -expresó- “también está el compromiso y la conciencia, porque vimos en verano los incendios, nos quejamos del calor, y por supuesto que está el fenómeno del cambio climático, pero el desmonte es algo que vemos día a día, y que tenemos que hacer algo, la semilla y lo circular entonces simbolizan la vida, una identidad y un futuro”.



Gularte explicó que el año pasado hizo la presentación de Contornos en una chacra de Santa Inés, “ahí tenía 25 semillas, hoy tenemos 70 semillas de cerámica, y es un trabajo de investigación que está en proceso y que me gusta presentarlo en conjunto con otras artes y con otras actividades que nos hablen de la naturaleza, en esta ocasión nos acompañan productores, la Municipalidad, el Ministerio de Agricultura Familiar y la asociación de artistas visuales Amtav”.



Circularidad envolvente

La intervención ocupó un espacio circular “un contorno” de diez metros, donde las piezas se dispusieron en forma de semicírculo, y en ese juego de circularidad envolvente, también se reprodujo en audio la poesía ‘Soy semilla silvestre’, de Ezequiel D’Amoriza, o Ser Monte.

En la jornada también hubo charlas de arborización, huertas y agrofloresta. Foto: Nicolás Arce

A su vez, durante toda la jornada hubo intercambio de semillas de productores de la zona Sur de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (Raom), también charlas de concientización sobre temas de cuidado del medio ambiente como arborización urbana, huerta urbana, manejo de residuos, cambio climático y más.



D’Amoriza, que forma parte del proyecto ‘Contornos’ y es técnico en agroecología, dio una charla sobre agrofloresta, un modelo de producción que replica el sistema del monte y que permite plantar distintas especies que conviven entre sí.



“Lo que evaluamos es la densidad y la biodiversidad, es decir cuando entramos al monte vemos que es un manto de vegetación, que las raíces y ramas se entremezclan, la competencia también es solidaria y permite la vida. Y eso es lo que queremos replicar de forma sistemática”, refirió.