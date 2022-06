Brad Pitt, cerca de retirarse de la actuación

domingo 26 de junio de 2022 | 6:00hs.

Brad Pitt (58) confesó que piensa en retirarse de la actuación.



La estrella de Hollywood dio una entrevista a la revista masculina GQ y señaló: “De un tiempo a esta parte me veo ya en mi última etapa. Me pregunto ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?”.



En la misma charla también desgranó algunos otros secretos. Como que en alguna época pasada sufrió depresión. “Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida. Siempre me dejaba llevar por la corriente, iba por el mundo un poco sin rumbo, pasaba de una cosa a otra”, dijo en tono reflexivo.



Y fue más profundo en su declaración: “Creo que durante algunos años sufrí una depresión leve, y hasta que no la he superado, hasta que no me he aceptado totalmente, con lo bonito y con lo feo, no he podido sentir esos momentos de alegría”, precisó el actor.



A lo largo de esa nota con GQ, Pitt contó que ha dejado el tabaco durante la pandemia, y que estuvo en un grupo de Alcohólicos Anónimos para dejar de beber.