Babasónicos y un festival de la canción y las luces

domingo 26 de junio de 2022 | 6:00hs.

Babasónicos celebra sus 30 años en la escena del rock local con la gira ‘Bye Bye Tour’, en la que presenta en vivo las canciones de su nuevo disco ‘Trinchera’, además de hacer un repaso por su extensa colección de hits de toda su discografía.



Así, la banda surgida en Lanús en 1991 e inscripta en el movimiento emergente por esos años del nuevo rock argento, disfruta hoy de un buen presente más que vigente, y así lo demostró en la primera posta de su gira, con un concierto la noche del viernes en el porteño estadio Movistar Arena.



Precisamente, a lo largo de dos horas, el grupo puntal en la renovación del rock argentino de los 90 ofreció casi una treintena de grandes canciones, que fueron celebradas una por una con devoción por el público que colmó el lugar y no paró de bailar, incluso en los temas más lentos, en los que podían divisarse miles de cuerpos meciéndose al unísono.



Y todo ello ocurrió en un magnífico marco de gran precisión sonora y deslumbrante puesta escénica, en la que la iluminación resultó un actor fundamental en el show, casi tan protagónico como la música.



Además de seis de los once cortes que conforman la nueva placa, Babasónicos centró su repertorio en los discos publicados a partir de 1999, salvo el caso de ‘Su ciervo’, editada en ‘Dopádromo’, de 1996, aunque recuperada la noche del viernes en la remozada versión realizada para el DVD de 2016 ‘Impuesto de fe’.



Sonoridad propia

Más allá del listado de temas, como de costumbre, el grupo se movió entre su rock y folk psicodélicos, los sonidos alternativos, los toques electrónicos y el velado homenaje a la canción popular argentina de los 60 y 70, con Sandro como gran referente; con líricas cargadas de lascivia, más allá de algún toque de romanticismo, casi siempre con un protagonista arrogante, cínico y, a veces, pendenciero.



El andar por el escenario del vocalista Adrián Dárgelos ayuda a darle credibilidad a estas estimulantes narraciones, que reposan en un arsenal sonoro en el que abunda la originalidad y el buen gusto.



Allí aparecen en juego la versatilidad de Diego Uma y Carca, dos todoterreno que alternan guitarras, percusiones, voces y teremín. Incluso, el primero de ellos se mueve casi como una suerte de segundo frontman sobre el escenario, sin llegar a establecer nunca una competencia con Dárgelos.



Resulta fundamental la usina sonora erigida por Diego Tuñón, y las sutilezas y arranques furiosos de la guitarra de Mariano Roger; todo ello cohesionado por el sostén rítmico de Panza Castellano.



Asimismo, la puesta en escena también fue una de las grandes estrellas de la noche, al ofrecerse como complemento visual indispensable del trance musical propuesto por el grupo y en el que se sumergió, sin ambages, la totalidad del público. Al descomunal despliegue de luces, de todos colores y hacia todas direcciones, se le sumaron ocho columnas distribuidas en el escenario, similares a las de sonido, sobre las que se proyectaban imágenes.



De blanco y de hit en hit

A las 21.30 puntual, el grupo hizo su aparición uniformado de blanco, para dar inicio a su recorrido con ‘Bye Bye’, una de las nuevas canciones que, no obstante, fue muy coreada; para luego desatar la primera gran locura de la noche con ‘Los Calientes’ y ‘Putita’.



“Buenas noches. Gracias. Bienvenidos al show”, saludó Dárgelos, que no iba a decir muchas más palabras en toda la noche -apenas algún que otro “gracias”- pero que tampoco iba a necesitar de ellas para comunicar y expresar a granel.



Una prolongación del escenario en forma de plataforma hasta el centro del campo iba a ser un espacio que el cantante ocuparía en varios tramos del concierto, en una inigualable cercanía con los seguidores.



Mientras que de las nuevas composiciones sobresalieron fundamentalmente la juguetona ‘Mimos son mimos’ y ‘Anubis’; obviamente, los momentos más celebrados fueron aquellos en los que sonaron los grandes hits, como el caso de ‘La lanza’, ‘La pregunta’, ‘Deléctrico’, ‘Pendejo’ y -fundamentalmente- el combo conformado por ‘Desfachatados’, ‘Irresponsables’ y ‘Sin mi diablo’. Por supuesto que tampoco faltaron ‘Risa’ o ‘Carismático’ enganchado a ‘Yegua’.



“¡Qué belleza de noche!”, atinó a decir Dárgelos, poco antes del final con ‘La izquierda de la noche’, otro gran corte del álbum ‘Trinchera’. Sin embargo, iba a haber tiempo para unos relajados bises con ‘Suficiente’, ‘Humo’ y ‘El colmo’.



Asimismo, la gira de Babasónicos continúa el 29 de junio , cuando la formación cumplirá con su compromiso reprogramado en Rosario por casos de Covid en el grupo y el 2 de julio actuará en Chile.



A partir de agosto, la banda llevará su ‘Bye Bye Tour’ a Estados Unidos, España y Alemania, entre otros países, para luego regalar el 28 de octubre una noche más en el Movistar Arena a su feligresía porteña, que agotó las localidades para las fechas del viernes y el concierto de ayer.



El “festival de la canción” -como alude la banda en su canción ‘Cretino’- seguirá así su hipnótica e iluminada marcha.