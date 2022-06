Los misioneros fueron protagonistas en el Turismo Pista en Toay

sábado 25 de junio de 2022 | 21:30hs.

Jorge Possiel, Juan Pablo Urrutia y Damián De Lima fueron protagonistas en sus series de la quinta fecha de la Clase 3 del Turismo Pista que se disputaron en el Autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en Toay.

Possiel largó en la 7° posición en la segunda serie y se prendió en el pelotón de punta rápidamente. Durante las 6 vueltas fue avanzando hasta ver la bandera a cuadros en la cuarta posición.

"Estoy feliz con el cuarto puesto, ayer no clasificamos bien, hoy no pudimos clasificar por la niebla. Contento y conforme, tenemos un auto competitivo, no va a ser una final fácil, va a ser una final muy difícil. No somos virtuosos en lo derecho, pero vamos a arreglarnos para avanzar mañana", manifestó.

En la misma serie, el piloto de Alem, Damián De Lima largó en la 8° posición y pudo avanzar dos lugares hasta ver la bandera a cuadros en la sexta posición. "Pudimos tener buen ritmo, avanzar dos lugares prendido en el pelotón así que estamos bien para mañana".

Por su parte, Tomas Sniechowski venía avanzando, pero tuvo un toque y vio la bandera a cuadros en la 14° posición.

En la tercera serie, Urrutia, largó segundo y tomó la punta del parcial. El obereño dominó 5 de las 6 vueltas, pero en la última vuelta no pudo contener el avance de Juan Benedetti y el trencito que venía tirando junto y así cayó al 7° puesto.

Mañana, desde las 12, se disputará la final que se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.