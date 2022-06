Banfield y Barracas Central quedaron a mano en el Sur

sábado 25 de junio de 2022 | 6:01hs.

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencias en estadio Florencio Solá e igualaron 1-1 en el inicio a la fecha 5 de la Liga Profesional.



El Guapo se puso en ventaja a los 12 minutos de la primera etapa con un insólito gol en contra de Luciano Abecasis. El defensor quiso jugar con Enrique Bologna pero no tomó en cuenta la potencia de su pase ni la posición del arquero y puso el 1-0.



Luego de este sobresalto, el Taladro buscó desesperadamente el empate, el cual llego a los 11 minutos del segundo tiempo gracias a Ramiro Enrique.



El hijo del campeón del mundo con Argentina en México 1986 rescató un rebote de Maximiliano Gagliardo en el área chica y convirtió el 1-1 definitivo.



El equipo de Claudio Vivas hizo méritos para llevarse los tres puntos pero no pudo volver a vulnerar a la defensa del equipo del sur de la Ciudad de Buenos Aires.



Por su parte, los de Alfredo Berti no pudieron reponerse del golpe y siguen sin ganar esta edición de la Liga Profesional.