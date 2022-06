sábado 25 de junio de 2022 | 6:05hs.

Por la 5ª fecha del torneo de la Liga Profesional, un Boca alternativo cayó ante Unión por 2-1. Para la visita, anotaron Daniel Juárez y Franco Troyansky, de penal. El empate parcial lo había logrado Eduardo Salvio, también desde los doce pasos.



A pesar de no contar con la mayoría de sus titulares, excepto la presencia de Frank Fabra -no estará ante Corinthians por la Copa Libertadores por estar suspendido-, el conjunto de Sebastián Battaglia mostró una buena cara en lo futbolístico. Sobre todo de la mano de un Aaron Molinas que se transformó en el conductor del equipo y con las peligrosas apariciones de Eduardo Salvio.



A pesar de eso, y de que el arquero Sebastián Moyano tuvo dos buenas atajadas ante disparos del 10 del Xeneize, el que pegó primero fue Unión. A los 24’, tras una falta del colombiano Jorman Campuzano dentro del área, el Tatengue se puso al frente en el marcador tras la buena ejecución de penal de Daniel Juárez.



Más allá de estar abajo, Boca mantuvo el dominio del juego y su premio llegó cinco minutos antes del final de la primera etapa. Medina sufrió una infracción y el árbitro Falcón Pérez señaló el punto penal. Salvio tomó la pelota y puso el 1-1 parcial.



El segundo tiempo fue distinto para el Xeneize. Le costó mucho mantener el ritmo inicial y el equipo visitante generó peligro para el arco de Javier García.



A pesar de los cambios que introdujo Battaglia, que mandó a la cancha a Sebastián Villa, Zeballos, Óscar Romero y Pol Fernández, el golpe en tiempo de descuento lo dieron los visitantes.



Izquierdoz hizo falta en la puerta del área, por lo que recibió la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado, el VAR dictaminó penal en el cierre.



A partir de dicha acción, se produjo una secuencia que terminó en escándalo: García le atajó el disparo a Troyansky, pero el VAR confirmó que el arquero se adelantó. En la revancha, el del Tatengue mejoró la ejecución y puso el 2-1 definitivo.



El delantero se sacó la camiseta y se la mostró a la hinchada local, lo que provocó el enojo de los futbolistas xeneizes, que fueron a buscar a su rival, pero la situación no pasó a mayores.