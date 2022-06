El Millo buscará consolidar su levantada en casa

sábado 25 de junio de 2022 | 6:01hs.

River recibe a Lanús por la 5ª fecha de la Liga Profesional, en busca de un nuevo triunfo que consolide su mejora futbolística, luego de la goleada 5-1 que le propinó a Unión, en la fecha pasada.



El encuentro se jugará en el Monumental, desde las 20.30, será controlado por Darío Herrera y televisado por Espn Premium.



El comienzo errático en la Liga encendió las alarmas en River. En los primeros tres partidos no marcó goles, empató dos y perdió uno. Marcelo Gallardo solicitó “serenidad” y la respuesta llegó de inmediato con los cinco tantos a Unión que pusieron fin a la sequía goleadora, para el primer triunfo en el torneo.



Con una actitud más práctica, sin tanta posesión de la pelota y mayor efectividad, River cortó la racha adversa y ante Lanús buscará ratificar esa tendencia.



Gallardo realizaría algunas modificaciones, teniendo en cuenta que el miércoles enfrentará a Vélez en Liniers por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



El retorno del zaguero chileno Paulo Díaz, en lugar de Leandro González Pírez, y los ingresos de Bruno Zuculini y Esequiel Barco por Enzo Pérez y Braian Romero se confirmarán en las horas previas al partido.



Su figura y goleador Julián Álvarez dirá presente ante Lanús en el que será su último partido en el Monumental por la Liga Profesional, ya que a partir del 7 de julio se sumará a la filas del Manchester City de Inglaterra.



El delantero cordobés Matías Suárez recibió finalmente el alta médica pero no forma parte de los convocados por Gallardo para este partido.



Lanús, que la próxima semana iniciará los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador, también logró su primera victoria en la fecha pasada con el 1-0 ante Colón.



El entrenador Jorge Almirón, realizará una variante obligada en la formación. El lateral Alexander Bernabei, expulsado ante Colón, fue transferido a Celtic de Escocia y su lugar lo ocuparía el juvenil Brian Caraballo.



Duelo picante

Newell’s, uno de los cinco invictos de la Liga Profesional, asumirá hoy una visita de riesgo ante Estudiantes en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.



El partido se jugará desde las 18 con el arbitraje de Jorge Baliño y la transmisión conjunta de Espn Premium y la TV Pública.



Newell’s se presentará en La Plata con la certeza de mantener la cima del torneo en caso de un nuevo triunfo.



Estudiantes, quinto con 7 unidades, no pierde de local desde el 13 de marzo y aspira a una victoria para mantenerse prendido en la lucha por la punta.



Por su parte, Defensa y Justicia recibirá a Vélez en Florencio Varela desde las 15.30, con transmisión de la TV Pública y arbitraje de Nicolás Lamolina.



A la misma hora, Talleres, que lleva tres fechas sin victorias, será local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. El encuentro en el estadio Mario Alberto Kempes contará con el arbitraje de Andrés Merlos y será televisado por TNT Sports.



Además, Colón, con mayoría de suplentes, recibirá a Huracán, desde las 18 con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TNT Sports.