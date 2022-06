Acusado de homicidio en Piray solicitó la prisión domiciliaria

sábado 25 de junio de 2022 | 6:03hs.

A casi dos meses del tremendo ataque que propinó un hombre de 73 años a dos vecinos de 50 y 70 años de Puerto Piray, a quienes lesionó gravemente con un arma blanca y al mayor causó la muerte semanas después en el hospital Samic de Eldorado, desde la Justicia Penal de Puerto Rico se aguardan por la recepción de un informe socioambiental y otras medidas complementarias para decidir si otorga o no la prisión domiciliaria al imputado por este caso.



La presentación fue hecha semanas atrás por el abogado particular del único responsable que tiene hasta el momento la pesquisa por el homicidio de Isabelino Villasanti (70), quien falleció a finales de mayo a causa de las graves lesiones cortantes que recibió en el cuerpo.



Por el ataque también fue severamente herido un compañero de tragos, de 50 años, quien hasta la actualidad continúa internado por las lesiones generadas con un cuchillo de fabricación casera.



Según voceros consultados por este matutino, hasta el momento no se decidió por el otorgamiento del beneficio para el detenido, quien está imputado por homicidio y lesiones graves y que requirió poder seguir el proceso investigativo en su contra fuera de una comisaría. El principal argumento para esta solicitud es su edad.



Uno de los pasos que se solicitaba al acusado era fijar un domicilio donde cumplir con la domiciliaria, lo que en un principio resultó un inconveniente, ya que su pareja no aceptó recibirlo nuevamente en su domicilio. De todas formas, luego una hermana del sospechoso se ofreció a hacerse cargo de su familiar.



En relación a los últimos avances que tuvo este expediente, trascendió, mediante datos proporcionados por voceros que intervienen en el caso, que el representante de la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico, Héctor Simon, al tomar conocimiento de la muerte de Villasanti, pidió una ampliación de indagatoria para el detenido.



Pocos días después del ataque, había sido detenido y llevado a prestar declaración ante el juez Manuel Balanda Gómez, aunque en aquella oportunidad acusado de lesiones graves en dos hechos.



Sin embargo, según las fuentes, antes de concretarse en sede judicial la nueva comparecencia, el magistrado interviniente requirió al Hospital Samic de Eldorado la historia clínica de la víctima para que sea incorporada al expediente. También solicitó que sean citados a declaración testimonial dos médicos del citado nosocomio.

Discusión por la música

El grave suceso que sacudió a todo el barrio Obrero, de Puerto Piray, ocurrió el pasado 30 de abril. En un inquilinato, tanto Villasanti como su amigo compartían en su propiedad una ronda de tragos mientras escuchaban música, al parecer, a alto volumen.



En un momento determinado, el acusado salió de su casa para arrimarse hasta la ronda de los amigos, a quienes advirtió en dos oportunidades, según él, sin recibir respuestas positivas al pedido para que la radio sonara mucho más despacio a esa hora de la noche. De acuerdo a lo que se reconstruyó hasta el momento, el imputado regresó a su casa y a los pocos minutos salió munido con un palo que llevaba un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja adherido a la punta, similar a las lanzas tumberas.



Con este elemento evisceró a las dos víctimas y las dejó severamente heridos en el patio de la propiedad. Allí los dos amigos fueron asistidos y derivados de urgencia al Hospital Samic de Eldorado, en donde Villasanti falleció semanas después a causa de las graves lesiones recibidas.