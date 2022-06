Denunció que su hija fue abusada por su padrastro

sábado 25 de junio de 2022 | 6:03hs.

Una vecina de Jardín América denunció ante la Comisaría de la Mujer de la citada localidad que su hija de 15 años fue abusada sexualmente y en reiteradas oportunidades por su padrastro, un hombre de 33 años. Pero lo que más malestar generó en la denunciante es que a pesar de las distintas presentaciones hechas, a un mes de que diera a conocer los aberrantes casos, el acusado continúa en libertad.



En diálogo con este matutino, la madre de la adolescente narró que la denuncia fue presentada el pasado 17 de mayo ante la Policía y que fue inmediatamente después de tomar conocimiento, por dichos de su hija, de todos los padecimientos que esta había tenido años atrás por parte de su padrastro.



La denunciante contó que se enteró de lo sucedido mientras aguardaba junto a la chica en un centro asistencial de Jardín América un turno ya que la adolescente debía asistir con un ginecólogo por una consulta médica.



Mientras la tutora le explicaba los procedimientos médicos que haría el profesional, la joven cambió totalmente su actitud y ante la consulta de su madre terminó por contar lo que había vivido años atrás de parte de su padrastro.



La víctima narró que su padrastro aprovechaba cuando se quedaba sola en la casa para llegar al inmueble y cometer los hechos. Y que en reiteradas oportunidades la amenazó para que no contara nada a su madre.



Situación violenta

En torno a esta situación, la madre agregó que desde hace nueve años que está separada del acusado y que esto se debió a los distintos episodios de amenazas y golpes que sufría mientras ambos convivían.



También sostuvo que los ultrajes se habrían producido durante tres años y que el último ataque ocurrió hace ya un tiempo pero que la adolescente no contó nada porque en la actualidad seguía viendo a su abusador.



Relató que al hacer la denuncia ante la Policía, a los pocos días recibió el aviso por parte de la Justicia de Familia de que al hombre se le había notificado una orden de alejamiento a la mujer y sus hijos. Y además se le suministró un botón antipánico.



Aunque remarcó que a pesar de mantener comunicaciones con autoridades del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, hasta el momento no se ordenó la detención del acusado, lo cual, según la mujer, representa un grave riesgo para ella y la adolescente.



También indicó que hasta el momento la chica no fue llamada a entrevista en Cámara Gesell y que recientemente tuvo que solicitar en el Juzgado la contención de una psicóloga ya que la muchacha padece crisis de nervios desde el momento en que dio a conocer los hechos.



Por este hecho, durante la mañana de ayer, la mujer se presentó nuevamente ante la Fiscalía de Instrucción Dos de Jardín América para denunciar al presunto abusador por amenazas, lo cual complicaría más la situación procesal del sospechoso.



Más allá de esto, hasta el cierre de esta edición, no había trascendido la novedad de la detención del acusado, quien reside en la mencionada localidad.