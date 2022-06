Comunidad mbya insiste en el pedido de agua

sábado 25 de junio de 2022 | 6:04hs.

A principios de abril, el gobierno provincial ejecutó la obra de un pozo perforado para abastecer con agua a 76 familias que se encuentran en una zona muy alejada del pozo existente en la comunidad Fortín Mbororé de Puerto Iguazú. Tras el reclamo del segundo cacique, Claudio Dos Santos, se instaló la bomba a fines de mayo, sin embargo aún no cuentan con la energía eléctrica para que funcione el equipo.



El municipio se comprometió a poner en funcionamiento el pozo, pero hasta el momento no se solucionó la cuestión.



Al respecto, el cacique de Fortín Mbororé, Silvino Moreyra, explicó a El Territorio que la obra es un pedido de vieja data, ya que durante la pandemia y aún más con la sequía, la comunidad se vio castigada con la falta de agua.



Así, a más de tres meses de la perforación, aún no cuentan con el líquido vital.



“Solicitamos asistencia, primero reclamamos la bomba y vino la gente de la empresa y la puso, después nos dijeron que faltaba la electricidad. Pedimos que vengan y no vinieron”, señaló Moreyra y agregó: “El intendente se comprometió a terminar el trabajo. Avisaron que venían, vinieron varios días después a ver qué faltaba para conectar pero no volvieron más. Seguimos sin agua”.



La perforación es más que importante, ya que solucionará un problema de vieja data para la comunidad, es por ello que desde el pueblo originario elevan el reclamo de agua potable para las familias mbya.