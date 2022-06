Agenda cotidiana

sábado 25 de junio de 2022 | 6:00hs.

Música



Heavy. Hoy a las 21, el Centro Cultural Vicente Cidade recibe a la banda de rock pesado Astralmemory en un show a pura música. Además, como invitados participará también el grupo Leviatan. Las entradas estarán $300.



La Bionda. Hoy desde las 23, festival de rock en La Bionda, avenida Mitre 2470, con la presentación de la banda local Mostro y desde Formosa llega Luc a’Laiv. Entradas populares 300 pesos.



NTVG. La banda uruguaya No te va gustar presenta Luz en Posadas, el 7 de julio a las 21 en Umma (Maipú 2260). Un show muy esperado por los fanáticos del grupo.



Sheridan. El músico y compositor correntino Santiago Bocha Sheridan llega a Posadas el 9 y 10 de julio, para celebrar el Día de la Independencia a puro chamamé. El 9 de julio a las 20.30 se presentará en la quinta en La Juliana y, al día siguiente a partir del mediodía, cantará en el patio folclórico El Escondido. Capacidad limitada. Reservas al 11-25414646.



Don Osvaldo. El 12 de julio llega a Posadas, Don Osvaldo, la banda liderada por el Pato Fontanet, ex Callejeros, con un concierto a puro rock barrial en Umma (Maipú 2260). Entradas en venta.



Aznar. Vuelve Pedro Aznar a Posadas el sábado 6 de agosto en el auditorio del Instituto Montoya. Será desde las 21:30 con un concierto unipersonal y de cercanía con el público. Las entradas ya están a la venta.





Muestras



Fotografía. El Parque del Conocimiento presenta la muestra del fotógrafo y realizador audiovisual Mauricio Holc. Son dos colecciones que retratan la pluralidad de Misiones, sus raíces e historia compartida. Visitas de martes a viernes de 8 a 18 y sábados de 15 a 19.



Museo Areco. Hasta el 29 de junio se puede visitar la muestra pictórica Así veo lo que me conmueve de la artista plástica Yuya López, en el Museo Municipal de Bellas Artes ‘Lucas Braulio Areco’, ubicado en el Paseo Bosetti de Posadas.



Semillas. Hoy de 9 a 20 en el cuarto tramo de la Costanera, Sandra Gularte expondrá la instalación Contornos. No es calor. Es desmonte. Una muestra con semillas de cerámica semejantes a las silvestres, nativas y criollas. Durante la instalación se podrá escuchar el poema Soy semilla silvestre, de Ser Monte. Además habrá charlas y distintas acciones de concientización sobre el cuidado del medio ambiente.



Eldorado. El Club Argentino-Danés ‘La Esperanza’ celebra 100 años de su fundación en Eldorado. Y en este marco se inauguró una muestra homenaje a los pioneros, en simultáneo en el Museo Cooperativo del km 9 y, en el Museo del Fundador del km 1. Hasta el 15 de julio se exponen objetos, fotografías, bibliografía y más.





Teatro



Humor. Sin Quebranto, encuentro de humorismo tendrá shows de stand up y comedia del 1 al 3 de julio en sala Mandové Pedrozo con exponentes locales como Rulo Espínola y Solly Galván e invitados. Entradas 3764- 658758





Eventos



Fiesta Junina. Hoy desde las 16 en la sede del Proyecto Idiomas de la Unam, Félix de Azara 2360, se desarrollará la Fiesta Junina, organizada por los docentes y estudiantes de Portugués. Se trata de un evento cultural que rinde homenaje a la segunda celebración más popular de Brasil, después del carnaval. Habrá música, platos típicos y mucho más.



Yoga. En el marco de la celebración de la Semana del Yoga, hasta hoy habrá clases y actividades gratuitas de esta disciplina en distintos puntos de Posadas. Hoy la jornada de cierre tendrá lugar en el Jardín Botánico, de 9 a 20, con talleres, espectáculos de diferentes modalidades (artística, recreativa, deportiva, danzada, aérea, mantras, meditación y más).



Perchero. Con el frío apremiante, la Academia de Bartender Gustavo Irala habilitó un perchero solidario para reunir prendas de abrigo en desuso. Acercá la tuya o frazadas y todo lo que pueda ayudar a Ambrosetti 2230. Más info 3764-852744.



Manduá. La Fundación Prosperitá organiza ‘Manduá Andrés, La Historia la Escribís Vos’; hoy a las 15 en la Plazoleta del Papa de la Costanera. Un festival con distintos artistas e historiadores. Entrada abierta y gratuita.



Oberá inmigrante. Como un clásico que antecede la gran Fiesta Nacional del Inmigrante, el Parque de las Naciones abre sus puertas nuevamente para Vivir el Parque en Invierno. Con actividades desde deportivas hasta shows para toda la familia, dará inicio el 9 y 10 de julio, en el marco del Día de la Independencia y el Aniversario de Oberá. Luego tendrá continuidad el fin de semana del 15, 16 y 17 de julio.



Convocatoria. Se encuentra abierta la segunda convocatoria del programa Gestionar Futuro, del Ministerio de Cultura de la Nación, dirigido a gestores y gestoras culturales para proyectos que fortalezcan el entramado cultural y productivo en cada región del país.Las inscripciones son hasta el 15 de julio inclusive en los ejes Producción, Formación/Investigación y/o Cultura Digital. Bases, formulario y más info en la web cultura.gob.ar.