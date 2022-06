Provincias piden tarifa plana y distribución igualitaria de gasoil

sábado 25 de junio de 2022 | 6:05hs.

Gobernadores de varias provincias de las regiones Centro y Norte del país se reunieron ayer en Chaco, con la provisión y el precio del gasoil como principal tema de conversación y reclamo al gobierno nacional, al que le solicitan una tarifa equilibrada a todo el país y la provisión equitativa del combustible.



Esto fue en el marco de un nuevo encuentro de la llamada Liga de Gobernadores, aunque no todos los participantes en esta ocasión ostentaban ese cargo. En el caso de Misiones, por ejemplo, el asistente fue el vicegobernador Carlos Arce, quien además, antes de este encuentro, participó del Consejo Federal de Hidrovías, en el que los miembros le pidieron al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, que la Hidrovía sea ampliada para incluir a las provincias del NEA.



Tras el encuentro de los gobernadores se conoció un documento titulado “En defensa de los argentinos y las argentinas”, que lleva la firma de Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Arce (Misiones), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).



Allí se expresa que “en este contexto, peticionamos a nuestras autoridades la definición de un plan concreto para resolver el abastecimiento de combustibles líquidos, como así también generar las condiciones de inversión y planificación para que este inconveniente no vuelva a repetirse el año próximo”.



La preocupación de los mandatarios fue expuesta, además, por los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que auspiciaron de voceros del cónclave.



En ese sentido, Capitanich ponderó que esta Liga “está más allá de una parcialidad política o partidaria”, ya que “la agenda la construimos entre todos para abordarla con el oresidente de la República y en el ámbito que corresponda defendiendo estas iniciativas en el Congreso Nacional. No solamente nos une el análisis de los problemas si no la búsqueda de las soluciones”.



“Pretendemos que este espacio se expanda de manera muy clara e indubitable, ya que sería un gran aporte a la democracia”.



Respecto del problema del combustible, uno de los temas centrales del encuentro por ser la preocupación de todos los mandatarios, el chaqueño recordó que los gobernadores le habían advertido al gobierno nacional, tres meses atrás, que esta situación iba a suceder.



“Nosotros advertimos de esta problemática en marzo de este año, ya en la reunión de gobernadores del Norte Grande. En consecuencia, lo que queremos transmitir es: hoy tenemos un problema, no queremos que se repita ese problema el año próximo”, afirmó el chaqueño, quien pidió “previsibilidad” para el futuro.



Por su parte, el santiagueño Zamora resaltó: “Planteamos el federalismo desde la unidad de los argentinos, superando cualquier grieta”.



Hidrovía

Antes del encuentro masivo de representantes provinciales se realizó una reunión del Consejo Federal de Hidrovías y allí los miembros pidieron que se incluya en el proyecto de Hidrovía del Paraná a las provincias del NEA que quedaron fuera, como por ejemplo Misiones, y al canal de Magdalena en la cuenca del Río de la Plata. Otro pedido de los gobernadores fue la búsqueda de un sistema fluvial competitivo para ambas márgenes del río.



En conferencia de prensa, los representantes de las provincias y los funcionarios nacionales explicaron que el principal pedido que se eleva a la Nación es reformular el decreto que le da la concesión transitoria de la Hidrovía a la Administración General de Puertos, ya que ese decreto sólo habilita a realizar tareas de mantenimiento. La solicitud implica la ampliación de los límites de la vía navegable troncal para llegar a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones e incluir el canal Magdalena.



También se firmaron convenios por obras para varios puertos, entre ellos el de Posadas.